Источник материала: UDF



Андрей Любецкий. Фото Надежды Бужан

«В РУВД сказали, что там его держать не будут, переведут в ИВС на Окрестина», — делится семья.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На хирурга Андрея Любецкого завели уголовное дело за «оскорбление представителя власти»? Наказание по этой статье — от штрафа до 3 лет химии.

До вечератак и не отпустили. С чем связано задержание, родственники точно не знают, так как адвокат не смог к нему попасть. Андрей успел сообщить жене, что его якобы забирают за «оскорбление власти».Если речь идет о статье 369 Уголовного кодекса «оскорбление представителя власти», то Андрея Любецкого не могут содержать на Окрестина более трех суток. Утром в пятницу его должны освободить.Наказание по этой статье — от штрафа до 3 лет химии.