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На хирурга Андрея Любецкого завели уголовное дело за «оскорбление представителя власти»?

05.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На хирурга Андрея Любецкого завели уголовное дело за «оскорбление представителя власти»?
Андрей Любецкий. Фото Надежды Бужан
Челюстного хирурга Андрея Любецкого задержали утром 4 мая. Обыскали квартиру, а его самого доставили в Ленинское РУВД. Доктор успел сообщить об этом жене, которая с детьми недавно уехала за границу.

До вечера Андрея Любецкого так и не отпустили. С чем связано задержание, родственники точно не знают, так как адвокат не смог к нему попасть. Андрей успел сообщить жене, что его якобы забирают за «оскорбление власти».

«В РУВД сказали, что там его держать не будут, переведут в ИВС на Окрестина», — делится семья.


Если речь идет о статье 369 Уголовного кодекса «оскорбление представителя власти», то Андрея Любецкого не могут содержать на Окрестина более трех суток. Утром в пятницу его должны освободить.

Наказание по этой статье — от штрафа до 3 лет химии.
 
 
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