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На хирурга Андрея Любецкого завели уголовное дело за «оскорбление представителя власти»?
Источник материала: UDF
Андрей Любецкий. Фото Надежды Бужан
До вечера Андрея Любецкого так и не отпустили. С чем связано задержание, родственники точно не знают, так как адвокат не смог к нему попасть. Андрей успел сообщить жене, что его якобы забирают за «оскорбление власти».
«В РУВД сказали, что там его держать не будут, переведут в ИВС на Окрестина», — делится семья.
Если речь идет о статье 369 Уголовного кодекса «оскорбление представителя власти», то Андрея Любецкого не могут содержать на Окрестина более трех суток. Утром в пятницу его должны освободить.
Наказание по этой статье — от штрафа до 3 лет химии.
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Наказание по этой статье — от штрафа до 3 лет химии.
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