Источник материала: UDF



Генеральный импортер «Шкоды» приостановил продажу новых автомобилей / «Белсат»

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу постановление Совета министров №240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA.



По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», — говорится на сайте компании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официальные дилеры «Шкоды» приостанавливают продажу новых автомобилей в Беларуси Белорусское правительство на полгода запретило ввоз в страну новых автомобилей «Шкода».

При этом сервисное обслуживание автомобилей «Шкода», включая гарантийные обязательства, будет продолжаться.Белорусское правительство на полгода запретило ввоз в страну новых автомобилей «Шкода». Ранее эта компания заявила, что не будет спонсором хоккейного чемпионата мира 2021 года, если он пройдет в Беларуси.