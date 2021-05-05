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Официальные дилеры «Шкоды» приостанавливают продажу новых автомобилей в Беларуси

05.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Официальные дилеры «Шкоды» приостанавливают продажу новых автомобилей в Беларуси
Генеральный импортер «Шкоды» приостановил продажу новых автомобилей / «Белсат»
Официальные дилеры компании «Шкода» на территории Беларуси временно приостанавливают продажу любых новых автомобилей этой марки. Об этом сообщает фирма «ФелОкт-сервис», которая является генеральным импортером «Škoda Auto» в нашей стране.

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу постановление Совета министров №240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA.

По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально», — говорится на сайте компании.


При этом сервисное обслуживание автомобилей «Шкода», включая гарантийные обязательства, будет продолжаться.

Белорусское правительство на полгода запретило ввоз в страну новых автомобилей «Шкода». Ранее эта компания заявила, что не будет спонсором хоккейного чемпионата мира 2021 года, если он пройдет в Беларуси.
 
 
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Белорусское правительство на полгода запретило ввоз в страну новых автомобилей «Шкода».
 
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