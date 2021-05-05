Консультант Совбеза: В Беларуси может повториться сценарий «МММ»

Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Радыё Свабода»

«Акция «Банкомат-обменник-банк» Белорусы продолжают экономический протест «банкомат-обменник-банк» 2 – это наш способ подготовиться к очередному обману и защитить свои сбережения в условиях, когда банкам нельзя доверять».

«Размер «необслуживаемых активов» достиг исторического максимума – 3,7 млрд рублей. Это сумма, которую заемщики не могут вернуть банкам, а банки – вкладчикам. Есть риск повторения сценария «МММ» – когда свои вклады смогут забрать только те, кто сделает это первыми».

«Белорусские банки берут на баланс все больше акций убыточных предприятий. Понимая общую ситуацию в экономике, такой вывод можно сделать из «Обзора депозитарных организаций» Нацбанка: с 1 января 2020 по 1 апреля 2021 почти в 2 раза вырос показатель «Акции и другие виды участия в капитале» – с 3,87 до 7,75 млрд рублей».

«Без господдержки и различных махинаций режима банкротство многих банков было бы неизбежным. Только за прошлый год беларусы забрали из банков более $2 млрд, что сильно ударило по банковской системе».

«Один из примеров махинаций – проект нового указа, в соответствии с которым все долги убыточных промышленных предприятий перед банками возьмет на себя «Агентство по управлению активами».

«В ближайшей перспективе в стране может наступить нехватка валюты . 90% госдолга – в валюте. Обязательные выплаты в этом году – $3 млрд. Резервные валютные активы за последние 16 месяцев сократились в 2 раза – с $5,6 до $2,8 млрд. Т.е. без новых внешних заимствований платить по долгам уже в этом году станет нечем».

«По нашим источникам, в условиях нехватки валюты в банковской системе может быть издан указ о выдаче валютных вкладов населению в белорусских рублях по курсу».

«Белорусы должны быть готовы к тому, что государство в очередной раз их обманет. И понимать, что наименее безопасным местом для хранения сбережений сегодня являются белорусские банки».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Консультант Совбеза: В Беларуси может повториться сценарий «МММ» Свои вклады из банков смогут забрать только те, кто сделает это первыми.

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