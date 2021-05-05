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Консультант Совбеза: В Беларуси может повториться сценарий «МММ»

05.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Консультант Совбеза: В Беларуси может повториться сценарий «МММ»
Фото: TUT.BY
Люди в Беларуси должны быть готовы к тому, что государство в очередной раз их обманет. Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил бывший чиновник Министерства по налогам и сборам, а также консультант Совета Безопасности Беларуси Евгений Бурый.

Сайт Charter97.org приводит основные тезисы интервью:

«Акция «Банкомат-обменник-банк» Белорусы продолжают экономический протест «банкомат-обменник-банк» 2 – это наш способ подготовиться к очередному обману и защитить свои сбережения в условиях, когда банкам нельзя доверять».


«Размер «необслуживаемых активов» достиг исторического максимума – 3,7 млрд рублей. Это сумма, которую заемщики не могут вернуть банкам, а банки – вкладчикам. Есть риск повторения сценария «МММ» – когда свои вклады смогут забрать только те, кто сделает это первыми».


«Белорусские банки берут на баланс все больше акций убыточных предприятий. Понимая общую ситуацию в экономике, такой вывод можно сделать из «Обзора депозитарных организаций» Нацбанка: с 1 января 2020 по 1 апреля 2021 почти в 2 раза вырос показатель «Акции и другие виды участия в капитале» – с 3,87 до 7,75 млрд рублей».


«Без господдержки и различных махинаций режима банкротство многих банков было бы неизбежным. Только за прошлый год беларусы забрали из банков более $2 млрд, что сильно ударило по банковской системе».


«Один из примеров махинаций – проект нового указа, в соответствии с которым все долги убыточных промышленных предприятий перед банками возьмет на себя «Агентство по управлению активами».


«В ближайшей перспективе в стране может наступить нехватка валюты. 90% госдолга – в валюте. Обязательные выплаты в этом году – $3 млрд. Резервные валютные активы за последние 16 месяцев сократились в 2 раза – с $5,6 до $2,8 млрд. Т.е. без новых внешних заимствований платить по долгам уже в этом году станет нечем».


«По нашим источникам, в условиях нехватки валюты в банковской системе может быть издан указ о выдаче валютных вкладов населению в белорусских рублях по курсу».


«Белорусы должны быть готовы к тому, что государство в очередной раз их обманет. И понимать, что наименее безопасным местом для хранения сбережений сегодня являются белорусские банки».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Свои вклады из банков смогут забрать только те, кто сделает это первыми.
 
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