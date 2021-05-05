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Евро грохнулся на минимум за 4,5 месяца утром 5 мая на белорусской бирже

05.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро грохнулся на минимум за 4,5 месяца утром 5 мая на белорусской бирже
Иллюстративное фото
Утром в среду белорусский рубль дорожает к доллару и евро, но девальвируется к российскому рублю. Валютная корзина подорожала на 0,07%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:19:

Курс доллара снизился всего на 0,0021 BYN до 2,5659 BYN/USD.

Предыдущие два дня доллар дорожал, но его курс вырос всего на 0,0083 BYN. От минимума за три месяца доллар отделяет всего 0,0062 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0077 BYN до 3,0781 BYN/EUR и с минимума за 34 дня улетел на минимум за 138 дней. Ещё дешевле последний раз евро был во второй половине декабря.

Евро падает уже четвёртый день подряд. Его курс за это время упал на 0,0271 BYN.

Курс российского рубля вырос ещё на 0,0104 BYN до 3,4239 BYN/100 RUB. За два дня сотня российских рублей подорожала уже на 0,0242 BYN.

Московская биржа


Сегодня российский рубль дорожает к доллару и евро. Утром на торгах в Москве стоимость доллара опустилась на 32 копейки ниже, чем было вчера, до 74,90 российских рублей.

Курс евро упал до 89,80 российских рублей. Это на 65 копеек меньше, чем было сутки назад.
 
 
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Евро падает уже четвёртый день подряд. Его курс за это время упал на 0,0271 BYN.
 
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