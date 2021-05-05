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В чем угроза массового внедрения систем распознавания лиц?
Источник материала: UDF
Как видим, такой подход резко диссонирует с понятием «персонального пространства», которое все больше «скукоживается» в Беларуси, России или Китае. Именно в этих странах подобные технологии массово внедряются без всякого общественного обсуждения.
Практика распознавания лица априори недемократична
Заявление Европейского надзорного органа по защите персональных данных прозвучало на фоне того, что Еврокомиссия представила проект использования технологии распознавания лица. Согласно обновленным нормам, к этой мере можно прибегать для поиска пропавших детей или поимки преступников, а также в случае террористических атак. Правила стали попыткой регламентировать работу с искусственным интеллектом, которым все больше злоупотребляют авторитарные режимы.
Однако даже более точечное использование благ цивилизации вызвало критику со стороны правозащитных организаций. Последние опасаются, что некоторые правительства под видом борьбы с «врагами государства» будут втихую злоупотреблять технологическими возможностями. Особенно в странах, где права человека стали простой формальностью.
Представители EDPS также высказали сожаление, что Еврокомиссия не прислушалась к их прежнему запросу запретить распознавание лиц в общественных местах. Согласно заявлению, технология требует более строгого подхода, так как несет исключительно высокий риск вмешательства в личную жизнь. Надзорный орган продолжит работать в том числе над определением четких границ в использования тех инструментов и систем, которые могут нести риск для фундаментальных прав на защиту информации и личную жизнь.
На фоне европейской «обеспокоенности» руководство Беларуси не только намерено окутать камерами видеонаблюдения всю страну, но и иметь из этого практический интерес.
Мы уже упоминали о компании «Синезис», которая попала под санкции Совета Евросоюза именно по подозрению в помощи силовым структурам.
Следом Synesis Group начала процесс переименования отдельных юридических лиц, входящих в группу компаний, но не попавших под ограничение. Меры принимаются, чтобы избежать проблем с партнерами офисов, не затронутых санкционным пакетом.
«Передовой» китайский опыт для борьбы с инакомыслием
Руководство компании заверяет, что не имеет отношения к репрессиям, которые среди прочего спровоцировали их разработки в распознавания лиц и групп людей.
Так кто помогает в лоббировании высокотехнологических проектов?
Обратимся к данным для внутреннего пользования Республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). Согласно отчету, в рамках международного стратегического проекта «Экономический пояс — Шелковый путь» подписан меморандум о создании оператора информационных и телекоммуникационных услуг в сфере общественной безопасности.
Реализация имела в виду «обмен международным опытом и технологиями в области информационных и телекоммуникационных услуг, поставку в Беларусь оборудования, программ, технологий, а также необходимых инвестиций для обеспечения общественной безопасности в информационной и телекоммуникационной сферах».
Однако ни для кого не секрет, с каким портфолио приходят китайские инвесторы в сферу информационных технологий — в первую очередь, помочь в блокировании нежелательных источников информации.
В 2010 году утвержден перечень интернет-провайдеров для организаций, использующих в своей деятельности «государственные секреты».
Кроме того, в соответствии с президентским указом все госорганы включены в Единую республиканскую сеть передачи данных (ЕРСПД). Такое включение осуществляется исключительно через уполномоченных операторов связи.
В октябре 2015 было подписано соглашение о реализации пилотных зон видеоаналитики в Минске в качестве прототипа Национальной системы мониторинга общественной безопасности.
Чем завершился эксперимент и довольны ли заинтересованные ведомства, — доподлинно неизвестно.
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