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В Ганцевичах возле здания суда нашли гранату. Эвакуировано 15 человек
Источник материала: UDF
Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY
Боеприпас обнаружили на территории дома на улице Коммунистической. Это была граната времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место сотрудники милиции эвакуировали из здания районного суда 15 человек.
Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.
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Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.
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