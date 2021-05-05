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В Ганцевичах возле здания суда нашли гранату. Эвакуировано 15 человек

05.05.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Ганцевичах возле здания суда нашли гранату. Эвакуировано 15 человек
Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY
В доме возле здания районного суда Ганцевичей 4 мая обнаружили старую гранату, сообщает МЧС.

Боеприпас обнаружили на территории дома на улице Коммунистической. Это была граната времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место сотрудники милиции эвакуировали из здания районного суда 15 человек.

Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.
 
 
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Группа разминирования изъяла гранату для уничтожения.
 
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