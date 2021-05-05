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Сосредоточьтесь на крупных проектах: астрологи рассказали, кого ждет успех на работе
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Об этом сообщает
Овен
На работе старайтесь не растрачивать силы впустую. Сосредоточьтесь в первую очередь на крупных, важных проектах, по возможности отложив все прочее в сторону, и вас определенно ждет успех.
Близнецы
Если на работе у вас не все было хорошо, то теперь в конце тоннеля наконец забрезжит свет. Вы вновь поверите в себя, а влияние Меркурия откроет вам новые перспективы.
Лев
Благодаря уверенности в себе и поддержке Марса вы сможете показать себя на работе с лучшей стороны. Самое время - ведь именно сегодня ваша карьера может получить ощутимый толчок. Без колебаний заводите нужные знакомства. Следует сделать ставку на дипломатию.
Дева
Планеты обещают - сегодня у вас все сложится как нельзя лучше. Нептун, в частности, сделает приятной и легкой вашу повседневную жизнь. Вы не удовольствуетесь тем, что имеете, а будете хотеть все больше и больше. Быть может, стоит быть скромнее?
Стрелец
Если считаете, что вам мало платят, поговорите с начальством - вышестоящие и сами знают, что пора повысить вам зарплату. Вы человек талантливый, нужный, и явно заслуживаете большего.
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На работе старайтесь не растрачивать силы впустую.
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