Источник материала: UDF



Фото: скриншот с сайта tvr.by

– Правда, особо удачным его назвать трудно, – заявила ведущая «Беларусь 1» в новости про интервью Блинкена американскому телеканалу и объяснила: – На вопросы о миграционном кризисе на юге страны руководитель внешнеполитического ведомства отмахнулся, свалив всю вину на своих предшественников. На слова о том, что Байден сам отменил депортации, тем самым поспособствовав всплеску наплыва нелегалов, Блинкен лишь заявил, что границы закрыты и мигрантов в страну не пустят в любом случае.



Разговор коснулся и вывода войск из Афганистана. Госсекретарь правдиво отметил, что США уже и забыли, зачем вводили в страну войска 20 лет назад.

– Президент Байден действительно использовал свои исполнительные полномочия для сдерживания депортации, чтобы позволить большему количеству ищущих убежища въехать в Соединенные Штаты.





Нора О’Доннелл интервьюирует госсекретаря США Энтони Блинкена

О чём ещё умолчал «Беларусь 1»?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Особо удачным назвать трудно». БТ раскритиковал интервью госсекретаря США, но исказил ответы «Беларусь 1» раскритиковал интервью госсекретаря США американскому телеканалу, но исказил ответы.

Вчера «Беларусь 1» рассказал про интервью главы Госдепартамента СШАкоторое 2 маятелеканал CBS News. Беларусский канал не привёл ни одной цитаты из разговора, выборочно подал моменты из него и сдобрил сюжет своими оценками.Высказывания об интервью в целом и реакциях Блинкена в частности («отмахнулся», «свалил всю вину», «правдиво отметил») –. Кроме этого, «Беларусь 1» по-своему интерпретировал слова главы Госдепартамента США.В части интервью про иммиграционный кризис на южной границе Америки Блинкен ответил, что администрация Байдена «унаследовала полностью сломанную систему» и «нужно время, чтобы её исправить». По мнению «Беларусь 1», Блинкен «отмахнулся, свалив всю вину на своих предшественников».Дальше беларусский телеканал пересказал слова ведущей CBS News Норы О’Доннелл: «Байден сам отменил депортации, тем самым поспособствовав всплеску наплыва нелегалов». О’Доннелл и правда отметила противоречия в политике администрации Байдена, но сделала это иначе:По словам «Беларусь 1», на это «Блинкен лишь заявил, что границы закрыты и мигрантов в страну не пустят в любом случае». В интервью госсекретарь уточнил, что послание США о закрытой границе «очень чёткое», но «трафикёры (traffickers) и другие пытаются сказать им (мигрантам. – Media IQ), что граница открыта». Блинкен подчеркнул, что в этом вопросе США делают единственное исключение – для детей.В интервью речь шла и про вывод американских войск из Афганистана. По выражению «Беларусь 1», «госсекретарь правдиво отметил, что США уже и забыли, зачем вводили в страну войска 20 лет назад». Но в оригинале фраза Блинкена звучала не так:– Мы работаем в Афганистане 20 лет и иногда забываем, зачем мы вообще туда поехали,(Блинкен говорит о терактах 11 сентября 2001 года. – Media IQ). И мы это сделали. То, что наши войска возвращаются домой, не означает, что мы уезжаем. Нет. Наше посольство остаётся, поддержка, которую мы оказываем Афганистану, когда дело касается экономической поддержки, развития, гуманитарной помощи, всё это остаётся. И не только от нас, от партнёров и союзников.Главной темой интервью были взаимоотношения Америки и Китая, в том числе в экономической сфере, возможная военная угроза со стороны КНР и её действия в Синьцзяне, которые США признали геноцидом против уйгуров.Под конец видео, сразу после обсуждения миграционного вопроса, ведущая CBS News сообщила, что на этой неделе госсекретарь посетит Украину, «чтобы продемонстрировать поддержку стране, которая в настоящее время переживает недавнюю агрессию со стороны России». О’Доннелл спросила у Блинкена, что, по его мнению, «задумал Путин», собрав большие военные силы на границе с Украиной. Глава Госдепартамента ответил, что США внимательно следят за его действиями.