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Праздник 5 мая: что категорически нельзя делать, приметы, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Обо всех приметах и запретах этой даты - читайте ниже в нашем материале.
Имя святого Луки крестьяне связали с насущными огородными работами, и посвятили день его памяти луку – важнейшему травянистому растению, без которого не обходился ни будничный, ни праздничный стол наших предков.
Преподобному Виталию в этот день служили молебен и молились о защите от плотской страсти.
5 мая в народном календаре больше известно как день Луки, или Луковый день. У крестьян в эту весеннюю пору подходили к концу практически все припасы.
Главные приметы этого дня:
Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода в ближайшие дни будет хорошей.
Гроза в этот день – будет богатый урожай.
Если вечером западная часть неба чиста, то наутро дождя не будет.
Как только осины уронят сережки, не провороньте сморчки у дорожки.
Небо в «барашках» – к скорому дождю.
Вылетают хрущи – клюет жерех.
Если сегодня ночью подморозит, то еще сорок утренних морозов падет на хлебные поля.
Кукушка закуковала – морозы прекратятся.
Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить. В полдень прояснится – сев средний будет, к вечеру – поздний.
Что нельзя делать в этот день:
Не стоит идти в лес одному в этот день, поскольку нечистая сила может унести с собой.
Именины в этот день празднуют Федор, Виталий, Платон, Лука.
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Если сегодня ясное утро, то самое время сеять, если туманное – надо повременить.
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