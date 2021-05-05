Евро и доллар падают утром в среду

Открытие на БВФБ зафиксировало падение европейской и американской валют.





По данным на 10:37, евро теряет 0,0089 пункта и торгуется на уровне 3,0769 белорусского рубля, а доллар 0,0024 пункта — 2,5656 белорусского рубля.

А вот российский рубль добавляет в весе 0,0113 пункта — 3,4248 белорусского рубля за 100 российских.

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