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Евро и доллар падают утром в среду
Источник материала: Навiны
Открытие на БВФБ зафиксировало падение европейской и американской валют.
По данным на 10:37, евро теряет 0,0089 пункта и торгуется на уровне 3,0769 белорусского рубля, а доллар 0,0024 пункта — 2,5656 белорусского рубля.
А вот российский рубль добавляет в весе 0,0113 пункта — 3,4248 белорусского рубля за 100 российских.
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Открытие на БВФБ зафиксировало падение европейской и американской валют.
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