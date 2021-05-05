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Тихановская: «Преступления режима не удастся спрятать в прошлом»

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер – о коллективном иске, поданном в прокуратуру Германии четырьмя немецкими адвокатами от имени десяти белорусов, о совершении Лукашенко преступлений против человечности.

Как отмечает пресс-служба Светланы Тихановской, законодательство Германии позволяет привлекать к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Ранее литовская генпрокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина. В Чехии и Польше подготовлены к подаче более 10 заявлений.

Дополняется, что в Литве уже подали документы 17 человек и готовятся к подаче еще 20 заявлений.

Для документации правонарушений уже запущены механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против человечности в Беларуси, а также платформа для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси.

– Я благодарю наших международных партнеров за помощь белорусам в отстаивании своих прав, – озвучила Светлана Тихановская. – Безнаказанности в Беларуси уже никогда не будет, и сегодняшняя новость – явный тому пример. Преступления режима не удастся спрятать в прошлом – их ждет честное правосудие в настоящем и будущем.

 
Теги: Новости
 
 
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Народный лидер – о коллективном иске, поданном в прокуратуру Германии четырьмя немецкими адвокатами от имени десяти белорусов, о совершении Лукашенко...
 
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