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Генпрокуратура направила в ВC уголовное дело по обвинению Тихановского, Лосика, Статкевича

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

А также Сакова, Попова, Цыгановича.

Ведомство считает, что вышеперечисленные и другие «граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов».

В Генпрокуратуре заявили, что «обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами», «обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно», «нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено».

Когда и где пройдет судебный процесс – неизвестно. Это решит Верховный суд.

 
 
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