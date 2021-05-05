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Генпрокуратура направила в ВC уголовное дело по обвинению Тихановского, Лосика, Статкевича
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
А также Сакова, Попова, Цыгановича.
Ведомство считает, что вышеперечисленные и другие «граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов».
В Генпрокуратуре заявили, что «обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами», «обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно», «нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено».
Когда и где пройдет судебный процесс – неизвестно. Это решит Верховный суд.
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А также Сакова, Попова, Цыгановича.
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