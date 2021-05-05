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Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе
Источник материала: Tut.by
Американская певица Бритни Спирс
В Instagram певица
— В этом году выходит столько фильмов, где люди рассказывают о моей жизни. Что сказать, я глубоко польщена. Эти документалки — сплошное лицемерие, — сказала Бритни.
По словам девушки, авторы картин, которые позиционируются как документальные, заявляют, что средства массовой информации неправильно преподносят факты о Бритни, искажают их. «Они ругают СМИ, а сами делают то же самое» — парировала Спирс, отметив, что журналисты концентрируются на негативных моментах ее жизни, в то время как есть и позитивные.
Ранее певица поделилась, что две недели плакала после просмотра документального проекта Framing Britney Spears, хотя и не смотрела его целиком. Отметим, что этот фильм стал одним из самых обсуждаемых. Он рассказывает о жизни, творчестве и даже внешнем виде певицы и поднимает вопрос опекунства над Бритни.
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Американская певица Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе. В этом году таких картин как никогда много: сначала вышел проект телекомпании FX,...
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