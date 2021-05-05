ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе

05.05.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе. В этом году таких картин как никогда много: сначала вышел проект телекомпании FX, созданный при содействии New York Times; на днях документалку о Бритни выпустили BBC; к выходу также готовится проект Netflix.


В Instagram певица рассказала, как относится к документальным проектам о себе.

— В этом году выходит столько фильмов, где люди рассказывают о моей жизни. Что сказать, я глубоко польщена. Эти документалки — сплошное лицемерие, — сказала Бритни.

По словам девушки, авторы картин, которые позиционируются как документальные, заявляют, что средства массовой информации неправильно преподносят факты о Бритни, искажают их. «Они ругают СМИ, а сами делают то же самое» — парировала Спирс, отметив, что журналисты концентрируются на негативных моментах ее жизни, в то время как есть и позитивные.

Ранее певица поделилась, что две недели плакала после просмотра документального проекта Framing Britney Spears, хотя и не смотрела его целиком. Отметим, что этот фильм стал одним из самых обсуждаемых. Он рассказывает о жизни, творчестве и даже внешнем виде певицы и поднимает вопрос опекунства над Бритни.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская певица Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе. В этом году таких картин как никогда много: сначала вышел проект телекомпании FX,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный британский авианосец отправляется воевать с «Исламским государством»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by