Источник материала: Tut.by

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала документальные фильмы о себе. В этом году таких картин как никогда много: сначала вышел проект телекомпании FX, созданный при содействии New York Times; на днях документалку о Бритни выпустили BBC; к выходу также готовится проект Netflix.





В Instagram певица рассказала , как относится к документальным проектам о себе.

— В этом году выходит столько фильмов, где люди рассказывают о моей жизни. Что сказать, я глубоко польщена. Эти документалки — сплошное лицемерие, — сказала Бритни.

По словам девушки, авторы картин, которые позиционируются как документальные, заявляют, что средства массовой информации неправильно преподносят факты о Бритни, искажают их. «Они ругают СМИ, а сами делают то же самое» — парировала Спирс, отметив, что журналисты концентрируются на негативных моментах ее жизни, в то время как есть и позитивные.

Ранее певица поделилась, что две недели плакала после просмотра документального проекта Framing Britney Spears, хотя и не смотрела его целиком. Отметим, что этот фильм стал одним из самых обсуждаемых. Он рассказывает о жизни, творчестве и даже внешнем виде певицы и поднимает вопрос опекунства над Бритни.