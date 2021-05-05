Белстат опубликовал статистику о научных кадрах страны в 2020 году. Сравнили ее с данными за 2019-й

Источник материала: Tut.by

Белстат опубликовал статистику о научных кадрах Беларуси в 2020 году. Сравнили эти данные с информацией Национального статистического комитета за 2019 год.



Источник: nasb.gov.by

Основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура.

Согласно Белстату, в 2020 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек, аспирантуру окончили 848 человек (в 2019-м число обучающихся аспирантов было 5,3 тыс. человек, и аспирантуру окончили 777 человек, то есть на 200 обучающихся больше, но на 71 выпускника меньше).

В докторантуре в 2020-м обучались 705 человек, окончили докторантуру 89 человек. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук — 307 человек. Для сравнения: в 2019-м говорилось, что в докторантуре обучались 616 человек (на 89 человек меньше), и окончили ее 94 человека (на 5 больше). Докторами наук стали 39 человек, кандидатами наук — 358 человек (на 1 доктора наук меньше, но на 51 кандидата больше).

Также отмечается, что в 2020 году 25,6 тыс. человек в 451 организации занимались научными исследованиями и разработками (в 2019-м этим занимались в 460 организациях 27,7 тыс. человек, то есть на 2,1 тысячи человек больше).

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, следующая: исследователи — 65,2%, техники — 6,5%, вспомогательный персонал — 28,3% (это не слишком отличается от цифр 2019-го, когда исследователи составили 64,4%, техники — 7,1%, вспомогательный персонал — 28,5%).

Пятая часть всех исследователей на 2020 год имела ученую степень: доктора наук — 558 человек, кандидата наук — 2722 человека. На 2019-й в Беларуси насчитывалось 607 докторов наук (на 49 больше) и 2803 кандидата наук (на 81 больше).

В общей численности исследователей женщины в 2020-м, как и в 2019-м, составили 40%. В прошлом году процент молодых людей в возрасте до 29 лет включительно равнялся 21% от общего числа исследователей (в 2019-м было 22,6%).

«В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук», — подытоживается в обзоре Белстата за 2020 год.