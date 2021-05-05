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Уилл Смит пообещал сбросить набранный в пандемию вес

05.05.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние несколько дней 52-летний Уилл Смит стал настоящим героем интернета. Причиной тому новые снимки актера, которые он опубликовал у себя в инстаграме. И они далеки от привычной глянцевой картинки, к которой в этой соцсети стремятся многие, пишет spletnik.

Смит был честен со своими подписчиками.

— Я в худшей форме за всю свою жизнь, — написал Уилл под опубликованным пару дней назад фото.

Но, похоже, актер все-таки решил взять себя в руки и подать пример тем, кто думает, как распрощаться с набранными за время пандемии килограммами и вернуться к активному образу жизни.

— Вот это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней в кладовой. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов. Стремлюсь достигнуть лучшей формы в моей жизни! — написал Смит вчера.

Свою трансформацию актер собирается тщательно документировать на видео, так как анонсировал сотрудничество с YouTube.

Поклонники же решили поддержать Уилла и уже прислали ему много фитнес-видео. Одним из них актер уже поделился со своими подписчиками. Впрочем, самому Смиту возвращение к здоровому образу жизни дается пока не так легко.

— Вы все пытаетесь убить меня этими видео с тренировками в личных сообщениях! Мне повезет, если я переживу сегодня занятия на эллипсе, — написал актер.

 
 
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