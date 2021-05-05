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Президент Кыргызстана подписал новую Конституцию

05.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал в среду Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля.

Как сообщает 24.kg, глава государства также подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».

Ранее за вариант, ориентированный на установление жесткой вертикали президентской власти, проголосовали 79,3%, против — 13,7% от общего числа пришедших на избирательные участки. Явка составила 36,6%.

Новый Основной закон предусматривает переход к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике, в том числе сокращение количества депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

Плебисцит состоялся 11 апреля, в один день с местными выборами в 28 городах и 420 аймаках.

 
 
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал в среду Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля.
 
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