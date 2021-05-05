ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Верховный суд направлено дело Тихановского, Лосика и Статкевича

05.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича и еще нескольких человек.

Согласно информации, они проходят как сообщники.

«Тихановский, Статкевич и привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По подсчетам властей, в результате «противоправных действий Тихановского и его сообщников государству нанесен ущерб на сумму более чем 3 млн рублей».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича и еще нескольких человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евро грохнулся на минимум за 4,5 месяца утром 5 мая на белорусской бирже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by