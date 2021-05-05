В каких сферах больше всего зарплаты выросли зарплаты

В марте 2021 года номинальная начисленная средняя зарплата работающих жителей столицы составила 2 062,9 руб. В феврале она равнялась 1 850,8 руб. При этом размер реальной мартовской зарплаты по сравнению с 2020 годом увеличился на 4,5 %. Квартальный показатель в аналогичном сравнении — на 5,9 %.





Бесспорными лидерами по начислению зарплат в последнее время остаются минчане, занятые в сфере информационных технологий и деятельностью в области информационного обслуживания. Им в среднем в марте начислили 7 785 руб. (в феврале — 6 334,3 руб.). С заметным отставанием следом идут специалисты горнодобывающей промышленности со средней начисленной зарплатой 4 837,6 руб. (в феврале — 4 531,1 руб.). Замыкают тройку «передовиков» работники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — 3 777,6 руб. (2 798,7 руб. по итогам февраля).





Вместе с тем, отмечают в статистическом управлении, в столице остаются отрасли, где средняя начисленная зарплата не превысила отметку в 1 тыс. рублей. Речь идет о тех, кто работает в библиотеках, архивах, музеях и занят прочей деятельностью в области культуры. В марте в расчетных листах этой категории трудящихся значилась средняя цифра 882,5 руб. (в феврале — 870,7 руб.). Реальная же зарплата у них, если сравнивать с мартом прошлого года, поднялась всего лишь на 0,7 %. По-прежнему оставляет желать лучшего зарплата и у тех, кто занят творческой деятельностью и развлечениями. В марте им начисляли в среднем по 923,7 руб. (853,5 руб. в феврале). В реальном выражении зарплата здесь упала на 6,2 % по сравнению с мартом 2020 года. Основная причина столь заметного снижения, по мнению специалистов статуправления, эпидемиологическая ситуация в стране и сокращение развлекательных мероприятий. Не лучшие времена переживают и работники, оказывающие услуги по временному проживанию. Им начисляли в среднем по 993,2 руб. (953,6 руб. — в феврале). Потери здесь составили 6,7 %.





Напомним, номинальная начисленная среднемесячная зарплата — наибольшая сумма в расчетном листке. Она определяется специалистами статистики путем деления начисленной заработной платы на численность работников и на количество месяцев в периоде. Она включает в себя обязательный страховой взнос работника и подоходный налог. Взносы работодателей на социальное страхование сотрудников не включаются в среднюю заработную плату.



