Новый генконсул Беларуси назначен в Белостоке

На ее место назначен Виктор Савчук, который и возглавил Генеральное консульство Беларуси в Белостоке.





Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.





Алла Федорова отправлена в отставку в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 40 закона о госслужбе.

Новый руководитель ведомства до назначения на новую должность работал начальником управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД Беларуси.





Его назначение было согласовано Александром Лукашенко 30 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Головченко.





Напомним, в Генконсульстве в Белостоке на фоне осложнений дипотношений между Беларусью и Польшей в марте сообщили о временной приостановке приема документов.





пишет belnovosti.by Однако в течение месяца прием документов возобновился,belnovosti.by



