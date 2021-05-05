﻿ Новый генконсул Беларуси назначен в Белостоке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый генконсул Беларуси назначен в Белостоке

05.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Возглавлявшая консульство последние пять лет Алла Федорова отправлена в отставку.

На ее место назначен Виктор Савчук, который и возглавил Генеральное консульство Беларуси в Белостоке.

Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Алла Федорова отправлена в отставку в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 40 закона о госслужбе. 
Новый руководитель ведомства до назначения на новую должность работал начальником управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД Беларуси.

Его назначение было согласовано Александром Лукашенко 30 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер Головченко. 

Напомним, в Генконсульстве в Белостоке на фоне осложнений дипотношений между Беларусью и Польшей в марте сообщили о временной приостановке приема документов. 

Однако в течение месяца прием документов возобновился, пишет belnovosti.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возглавлявшая консульство последние пять лет Алла Федорова отправлена в отставку.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верховный суд направлено дело Тихановского, Лосика и Статкевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by