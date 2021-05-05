Tesla закупила патентов на «чистые и дешевые аккумуляторы» на $3

Источник материала: Onliner

Компания Tesla ранее анонсировала выпуск более дешевых аккумуляторов для электромобилей. Это станет возможно благодаря технологии, позволяющей значительно снизить затраты на их производство, сделав его одновременно более «зеленым» (менее вредным для окружающей среды). Выяснилось, что патенты на набор технологий Tesla выкупила у небольшого канадского стартапа.

Сумма сделки с Springpower, как следует из опубликованных документов, составила $3.





Как отмечает Engadget, вероятно, помимо патентов, Tesla купила и сам стартап (за более внушительную, стоит надеяться, сумму). На это, в частности, указывает переход некоторых сотрудников Springpower в Tesla. Официального подтверждение этому нет.

В любом случае — с участием Springpower или без детище Илона Маска планирует наладить производство дешевых ($25 тыс.) электромобилей в течение трех лет.