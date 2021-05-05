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Tesla закупила патентов на «чистые и дешевые аккумуляторы» на $3
Источник материала: Onliner
Компания Tesla ранее анонсировала выпуск более дешевых аккумуляторов для электромобилей. Это станет возможно благодаря технологии, позволяющей значительно снизить затраты на их производство, сделав его одновременно более «зеленым» (менее вредным для окружающей среды). Выяснилось, что патенты на набор технологий Tesla выкупила у небольшого канадского стартапа.
Сумма сделки с Springpower, как следует из
Как
В любом случае — с участием Springpower или без детище Илона Маска планирует наладить производство дешевых ($25 тыс.) электромобилей в течение трех лет.
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