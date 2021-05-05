Возможно ли выжить в такой аварии? Nissan 350Z раскрутило в воздухе (видео)

Источник материала: Onliner

Аварии, снятые на видеорегистратор и выложенные в сеть, условно делятся на две категории. Первая — это происшествия, изучив которые, мы можем сделать выводы для себя. Вторая категория — это страшные ДТП, которые не вызывают ничего, кроме удивления или ужаса. Инцидент, произошедший 29 апреля в США, можно отнести как к первой, так и ко второй категории.

Видеорегистратор был расположен в грузовике, который ехал по загородной трассе, и на сужении дороги водитель сместился с заканчивающейся правой полосы ближе к центру проезжей части. Трак ехал со скоростью 61 миля в час на участке с ограничением 65 миль в час. Неожиданно сзади «прилетает» Nissan 350Z.

Водитель японского купе ехал очень быстро и во время опережения не справился с управлением. Автомобиль выбросило в дорожный знак и земляную возвышенность. Машину подбросило в воздух, она начала вращаться, поднимая клубы пыли. В какой-то момент Nissan пролетел прямо перед грузовиком и направился на встречную полосу. Подобные аварии часто заканчиваются печально. Особенно у любителей не пристегиваться. Но в данном случае все обошлось.

Водитель Nissan написал в Facebook: «Не сегодня, дьявол, не сегодня. Придется тебе подождать меня еще немного. Только что выписался. Рентген и сканирование оказались чистыми. Просто немного болит». Что у него болит, мужчина не уточнил. Возможно, рубашка, в которой он явно родился.