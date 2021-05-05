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500 метров, на которых гибнут пешеходы. После очередной трагедии в Гомеле вспоминаем предыдущие (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера в Гомеле 19-летний водитель
4 мая 2021-го. Дети на переходе
4 мая в 17:35 Citroen ехал по Советской от площади Ленина. На пересечении с улицей Крестьянской водитель выехал, уже когда ему зажегся красный. В это время слева появился Nissan и ударил Citroen в правый бок. Последний повернуло на 90 градусов влево, и он выкатился на тротуар в районе перехода, где находилась женщина с внуком и внучкой. Проехав по ним, машина врезалась в угол горисполкома.
Дальше на кадрах очевидца (мы не публикуем) Citroen уже откатился на дорогу, на асфальте лежит девочка, к ней бегут люди, слышны крики.
Сейчас обстоятельства выясняет СК. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть.
13 октября 2019-го. Учительницы у кафе
Вечером в районе кафе «Бацькi» 21-летний водитель на BMW 740
Позже в ГАИ сообщили: водитель погиб на месте. Также погибла сбитая им женщина-пешеход 1976 года рождения. Двое ее коллег 1983 и 1970 годов рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами.
После этого происшествия в очередной раз заговорили о «летчиках» в центре Гомеля. И на Советской впервые в истории ограничили скорость до 50 километров в час. Сначала — в виде эксперимента до конца года, а затем продлили. Установлены дополнительные камеры (одна из них сняла и вчерашнее происшествие), работают радары.
16 января 2014-го. Припадок у водителя автобуса
Маршрутный МАЗ с пассажирами, около полудня ехавший со стороны площади Ленина,
GPS-трек автобуса.
— …Он ведь, когда отключился, ногу оставил на педали газа, — рассказывали потом в автопарке. — Поэтому, когда автобус уперся в скульптуру, колеса и продолжали вращаться, закапываться в землю. Отсюда пар в салоне и запах горелой резины. А что касается лопнувшего колеса, то, когда автобус ехал уже по скверу, зацепил дерево, была выломана тяга. Она и пропорола баллон. То есть пока автобус находился на дороге, с ним все было в порядке.
Гомельчанка погибла. Она так и находилась под автобусом, когда он остановился с вращающимися колесами, упершись в деревянную скульптуру. Доставали женщину спасатели с помощью специального инструмента. Еще одна женщина получила переломы, пытаясь выбраться из салона после аварии.
Был госпитализирован и 40-летний водитель. Позже он говорил руководству, что отключился непосредственно в момент выезда автобуса с проезжей части, а пришел себя только в госпитале. На следующий день после госпитализации сформулировали предварительный диагноз: «единичный впервые возникший генерализованный эпилептический припадок неуточненной этиологии». Сам водитель рассказывать нам о произошедшем тогда не стал, сославшись на то, что «не разрешил адвокат».
В автопредприятии же
С тех пор в одном из деревьев Пионерского сквера торчит кусок железа, оторвавшийся от автобуса. Достать этот «памятник» невозможно.
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500 метров, на которых гибнут пешеходы. После очередной трагедии в Гомеле вспоминаем предыдущие (видео)
Вчера в Гомеле 19-летний водитель сбил на тротуаре двоих 6-летних детей. Девочка умерла в скорой, ее брат после оказания помощи отправлен домой. Вообще, на этом...
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