500 метров, на которых гибнут пешеходы. После очередной трагедии в Гомеле вспоминаем предыдущие (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Гомеле 19-летний водитель сбил на тротуаре двоих 6-летних детей. Девочка умерла в скорой, ее брат после оказания помощи отправлен домой. Вообще, на этом полукилометровом отрезке улицы Советской в центре города периодически гибнут люди, находящиеся вне проезжей части. С 2014 года здесь было три таких происшествия. Причины и обстоятельства всегда разные, но во всех случаях люди не ждали угрозы и считали себя в безопасности.

4 мая 2021-го. Дети на переходе

4 мая в 17:35 Citroen ехал по Советской от площади Ленина. На пересечении с улицей Крестьянской водитель выехал, уже когда ему зажегся красный. В это время слева появился Nissan и ударил Citroen в правый бок. Последний повернуло на 90 градусов влево, и он выкатился на тротуар в районе перехода, где находилась женщина с внуком и внучкой. Проехав по ним, машина врезалась в угол горисполкома.

Дальше на кадрах очевидца (мы не публикуем) Citroen уже откатился на дорогу, на асфальте лежит девочка, к ней бегут люди, слышны крики.

Сейчас обстоятельства выясняет СК. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть.

13 октября 2019-го. Учительницы у кафе

Вечером в районе кафе «Бацькi» 21-летний водитель на BMW 740 вылетел на тротуар , сбил там трех преподавательниц, после чего машину обернуло вокруг столба напротив летней террасы. Между местами этой аварии и вчерашней — метров 40.





Позже в ГАИ сообщили: водитель погиб на месте. Также погибла сбитая им женщина-пешеход 1976 года рождения. Двое ее коллег 1983 и 1970 годов рождения были госпитализированы с тяжелыми травмами.

После этого происшествия в очередной раз заговорили о «летчиках» в центре Гомеля. И на Советской впервые в истории ограничили скорость до 50 километров в час. Сначала — в виде эксперимента до конца года, а затем продлили. Установлены дополнительные камеры (одна из них сняла и вчерашнее происшествие), работают радары.

16 января 2014-го. Припадок у водителя автобуса

Маршрутный МАЗ с пассажирами, около полудня ехавший со стороны площади Ленина, повел себя непредсказуемо в районе пересечения с улицей Ирининской. Около полудня он выехал на правый тротуар, некоторое время двигался по нему, потом углубился в Пионерский сквер, сбивая декоративные поделки и скамейки. Преодолел таким способом примерно 200 метров. На женщину 1970 года рождения наехал со спины, она его просто не видела.



GPS-трек автобуса.

— …Он ведь, когда отключился, ногу оставил на педали газа, — рассказывали потом в автопарке. — Поэтому, когда автобус уперся в скульптуру, колеса и продолжали вращаться, закапываться в землю. Отсюда пар в салоне и запах горелой резины. А что касается лопнувшего колеса, то, когда автобус ехал уже по скверу, зацепил дерево, была выломана тяга. Она и пропорола баллон. То есть пока автобус находился на дороге, с ним все было в порядке.





Гомельчанка погибла. Она так и находилась под автобусом, когда он остановился с вращающимися колесами, упершись в деревянную скульптуру. Доставали женщину спасатели с помощью специального инструмента. Еще одна женщина получила переломы, пытаясь выбраться из салона после аварии.

Был госпитализирован и 40-летний водитель. Позже он говорил руководству, что отключился непосредственно в момент выезда автобуса с проезжей части, а пришел себя только в госпитале. На следующий день после госпитализации сформулировали предварительный диагноз: «единичный впервые возникший генерализованный эпилептический припадок неуточненной этиологии». Сам водитель рассказывать нам о произошедшем тогда не стал, сославшись на то, что «не разрешил адвокат».

В автопредприятии же рассказывали , что проблем со здоровьем у этого человека не наблюдалось, перед сменой он, как полагается, прошел медосмотр, а в назначенные сроки без проблем проходил плановые обследования; до происшествия провел за рулем 6 часов. Вообще точно так же этот припадок мог случиться в любом другом месте — но случился именно здесь, на самом оживленном участке Советской.

С тех пор в одном из деревьев Пионерского сквера торчит кусок железа, оторвавшийся от автобуса. Достать этот «памятник» невозможно.