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Верховный суд определит подсудность «дела Тихановского»

05.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уголовное дело в отношении видеоблогера Сергея Тихановского и еще пяти человек направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Верховный суд определит подсудность «дела Тихановского»

Кроме Тихановского обвиняемыми являются Николай Статкевич, Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович и Артем Саков.

«После изучения уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу о том, что: обвинение Тихановскому С.Л., Сакову А.Н., Попову Д.Ю., Лосику И.А., Цыгановичу В.В. и Статкевичу Н.В. предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами; избранная к обвиняемым мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, оснований для ее изменения или отмены не имеется; обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно; нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено», — указано в пресс-релизе.

Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.

Справка БелаПАН. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 130 УК — 12 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 191 — пять лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 293 — 15 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 342 — три года лишения свободы.

Все фигуранты дела были задержаны до президентских выборов 9 августа 2020 года: Тихановский — 29 мая 2020 года, Статкевич — 30 мая, Саков — 31 мая, Попов — 4 июня, Цыганович — 9 июня, Лосик — 25 июня (дважды проводил голодовку протеста).

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Уголовное дело в отношении видеоблогера Сергея Тихановского и еще пяти человек направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщила пресс-служба...
 
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