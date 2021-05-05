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Сколько белорусов имеют доступ к интернету и мобильной связи - данные Минсвязи

05.05.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство связи и информатизации Беларуси опубликовало статистику по услугам электросвязи в Беларуси.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года услуги электросвязи оказывали 188 операторов (на 1 июля 2020 года было 193 оператора).

Количество абонентов «стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет» (проще говоря, домашнего интернета) на начало апреля этого года было 3,257 млн (в июле 2020-го было 2,233 млн). Это примерно 35% населения страны, если учитывать, что на начало этого года в Беларуси проживало около 9,35 млн человек.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась на 143 Гбит/с и составила 1943 Гбит/с.

Количество абонентов мобильной связи на 1 апреля 2021 года составляло 11,67 млн (по итогам первого полугодия 2020 года было 11,58 млн. Это число больше, чем население страны, так как подсчет ведется по количеству SIM-карт, в том числе для M2M/IoT-устройств).

Услугами связи 2G можно воспользоваться на 98,7% территории страны, а 3G — на 98,4%.

Охват населения и территории страны услугами мобильной связи по технологии LTE увеличился и на 1 апреля 2021 года составил 92% и 42,8% соответственно (на 1 июля 2020-го было 81,3% и 13,8%).

 
 
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