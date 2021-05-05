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Хозяйка хотела погладить кота, когда рядом был чихуахуа. Посмотрите, что было дальше

05.05.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сцену ревности устроил пес своей хозяйке — женщина попыталась погладить кота, пока собака была рядом. Видео забавного инцидента было опубликовано в TikTok.

На нем видно, как принципиален чихуахуа: собачка начинает рычать, как только женщина притрагивается к коту. А сам усатый питомец, видимо, не против такой заботы со стороны хозяина. Ревностная защита кота пришлась по нраву и пользователям в TikTok: ролик набрал 18 тысяч лайков.

@elenashatrabaeva

 
 
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Собачка показала, кто в доме самый любимый питомец (и это не кот).
 
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