А мы гриб нашли! В Китае среди леса построили дом грибовидной формы. Вот как он устроен внутри

Источник материала: Tut.by

Это необычное строение в форме гриба расположено в сосновом лесу в городе Синюй китайской провинции Цзянси. Его спроектировала и построила архитектурная студия ZJJZ, пишет yankodesign.com . Что оно собой представляет и какую функцию выполняет?





Это жилой дом площадью 50 квадратных метров. Он задумывался как уединенное убежище в безмятежных лесах Китая и которое было спроектировано так, чтобы поддерживать символическую связь с природой.





Дом построен из бетона, крыша облицована сосновой дранкой, что придает структуре очень органичный и естественный вид. Строение сливается с зеленью вокруг и кажется ее частью, а не бетонным сооружением, которое «воткнули» среди деревьев.





Дом-гриб состоит из двух частей — основной зоны грибовидной формы, большую часть которой занимает спальня.





Главная фишка здесь — ленточное остекление практически по всей окружности комнаты. Благодаря этому приему для находящего в спальне открывается потрясающий вид на окружающий пейзаж.









Второй этаж, который соединен со спальней небольшой лестницей, служит местом для игр детей.





Ванная комната и кладовая находятся во втором объеме дома. Рядом с ванной размещено горизонтальное окно в кровле, позволяющее свету проникать в пространство. Вестибюль у входа является местом встречи гостей.

Как упоминалось ранее, дом был построен с учетом гармоничных отношений с природой. Он был поднят на стальной конструкции, чтобы свести к минимуму и уменьшить влияние строительства на окружающую природу.





Архитекторы предполагают, что со временем деревья полностью обступят здание, создавая изысканное сочетание архитектуры и природы.