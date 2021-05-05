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А мы гриб нашли! В Китае среди леса построили дом грибовидной формы. Вот как он устроен внутри
Источник материала: Tut.by
Это необычное строение в форме гриба расположено в сосновом лесу в городе Синюй китайской провинции Цзянси. Его спроектировала и построила архитектурная студия ZJJZ, пишет
Это жилой дом площадью 50 квадратных метров. Он задумывался как уединенное убежище в безмятежных лесах Китая и которое было спроектировано так, чтобы поддерживать символическую связь с природой.
Дом построен из бетона, крыша облицована сосновой дранкой, что придает структуре очень органичный и естественный вид. Строение сливается с зеленью вокруг и кажется ее частью, а не бетонным сооружением, которое «воткнули» среди деревьев.
Дом-гриб состоит из двух частей — основной зоны грибовидной формы, большую часть которой занимает спальня.
Главная фишка здесь — ленточное остекление практически по всей окружности комнаты. Благодаря этому приему для находящего в спальне открывается потрясающий вид на окружающий пейзаж.
Как упоминалось ранее, дом был построен с учетом гармоничных отношений с природой. Он был поднят на стальной конструкции, чтобы свести к минимуму и уменьшить влияние строительства на окружающую природу.
Архитекторы предполагают, что со временем деревья полностью обступят здание, создавая изысканное сочетание архитектуры и природы.
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В Китае среди леса построили дом грибовидной формы.
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