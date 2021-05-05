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В Украине в очередной раз опровергли слова Лукашенко о контрабанде оружия

05.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Информация о поставках оружия, техники и переправке "боевиков" из Украины в Беларусь ничем не подтверждена. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко относительно очередных заявлений белорусского пенсионера "о каких-то поставках оружия, техники и переправке "боевиков" из Украины".

"Даже не хочу это комментировать. На моей памяти такое было минимум три раза за последние два года, когда лично Лукашенко заявлял, что в Беларусь с территории Украины попадает оружие незаконно. Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена", - подчеркнул Дейнеко.

За доказательствами глава ГПСУ обращался к своему коллеге – главе государственного пограничного комитета Беларуси.

"И никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание. Охрана границы на белорусском участке усилена, но я угроз на данный момент там не вижу", – добавил глав ГПСУ.

 
 
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Информация о поставках оружия, техники и переправке "боевиков" из Украины в Беларусь ничем не подтверждена. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" глава...
 
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