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"Буду делать то, что хочу": принцесса Шарлотта станет новой мятежницей?
05.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В начале мая дочь герцогов Кембриджских, принцесса Шарлотта, отметила день рождения. Маленькой наследнице исполнилось шесть лет, и для своего возраста она уже достаточно уверенна в себе и даже немного нахальна.
Как рассказал принц Уильям, Шарлотта быстро растет и проявляет недюжинную смелость. Он вспомнил, как дочь на вопрос о том, сколько ей исполнилось, ответила: "Шестнадцать", а потом и вовсе огорошила собравшихся заявлением: "Мне шесть лет, я буду делать то, что хочу".
Впрочем, ковидным ограничениям должны подчиняться даже мятежные принцессы – шестилетие Шарлотты прошло скромно и в узком кругу: подчиняясь правилам, продиктованным пандемией, герцоги Кембриджские смогли пригласить лишь одну семью и провели камерную вечеринку в саду.
Недавно в семье Кембриджей случилась еще одна знаковая дата: принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили десятую годовщину свадьбы и
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Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон недавно отметила день рождения и, по признанию ее отца, быстро растет и уже проявляет характер.
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