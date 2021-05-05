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Эксперт оценил, как скажутся на потребителях новые тарифы на прокачку нефти

05.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт оценил, как скажутся на потребителях новые тарифы на прокачку нефти
С 5 мая вступает в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 30 от 3 мая 2021 г., которым вводятся дополнительные тарифы на услуги по транспортировке нефти по дополнительным маршрутным направлениям, с соответствующей просьбой о корректировке тарифов в МАРТ обратилась "Гомельтранснефть Дружба". 
© Sputnik / Сергей Субботин
Беларусь ввела тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям

В нефтетранспортной компании и в МАРТ обновление тарифов объяснили необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов.

Такое обновление тарифов может происходить и в дальнейшем на регулярной основе и имеет своей целью в том числе и некоторую компенсацию от последствий налогового маневра в России. Вот что по этому поводу сказал радио Sputnik эксперт российского Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.

"Ничего необычного в этом нет, инфляция идет и в России, инфляция идет и в Беларуси, и цены на любые услуги понемножку растут. Вопрос в том, насколько этот рост существенный, давайте прикинем. 200 рублей ― это, грубо говоря, 3 доллара на тонну, это соответствует сумме менее полдоллара за баррель, а цена у нас сейчас за баррель нефти уже 67 долларов, следовательно, эта наценочка составляет меньше одного процента от цены", ― говорит Хуршудов.

Само удорожание ― "это сотые доли процента", и никакого существенного влияния на потребителей и на управление магистральными нефтепроводами обновление тарифов не окажет, считает эксперт.

Новые тарифы на транспортировку нефти

Напомним, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк и Полоцк – Новополоцк (речь идет о транспортировке нефти к нефтехранилищам). В соответствии с обновленным постановлением МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк установлены в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча - Полоцк - 175,6 российского рубля, Полоцк - Новополоцк - 0,46 российского рубля.

Что происходит с поставками нефти

Тем временем накануне стало известно, что поставки российской нефти в Беларусь в мае могут снизиться вдвое. В апреле суммарные поставки на белорусские НПЗ составили 1,32 миллиона тонн сырья, в мае трубопроводные поставки нефти из России на НПЗ в Беларуси запланированы в объеме 608 тысяч тонн.

Информация о том, что в мае белорусские НПЗ могут остаться без поставок черного золота из России появилась после решения США о грядущей "разморозке" санкций в отношении белорусских предприятий нефтехимического комплекса, однако премьер-министр Беларуси Роман Головченко заверил, что нефть будет в соответствии с заключенными ранее контрактами.

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По мнению аналитика Александра Хуршудова, в обновлении тарифов на услуги по транспортировке российской нефти "ничего необычного нет", пересмотр тарифов будет...
 
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