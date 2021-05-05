Доллары вкладчикам отдадут рублями?

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Ex-Press.by . «Режим делает вид, что его банковская система в полном порядке, а вклады и средства на счетах населения максимально защищены. Но в реальности такие заявления — не более чем пропагандистские лозунги, которым верить нельзя», — отметил он в интервью

Уже можно списывать деньги со счетов

«Это те суммы, которые заемщики не в состоянии вернуть банку, а банк, соответственно, не сможет вернуть их вкладчикам. Проще говоря, может произойти сценарий, как когда — то с «МММ» — забрать свои вклады смогут только те, кто первый это сделает», — подчеркнул экономист.

«В случае белорусских банков речь идет о прямых инвестициях в убыточные предприятия, когда государство заставляет банки инвестировать в заведомо невыгодные инструменты, для того, чтобы спасти так называемые флагманы белорусской промышленности. Закономерно возникают вопросы — как долго белорусские банки смогут заниматься инвестициями в акции убыточных предприятий без ущерба основной деятельности? Знают ли вкладчики этих банков, куда инвестируются их деньги, в какие именно предприятия?» — задался вопросом представитель НАУ.

Возможна конфискация вкладов

«Но так же, как и в самолет, улетая, заберут далеко не всех, так и предупреждать о будущей частичной или полной конфискации вкладов будут только самых близких и верных. И уж тем более никто не будет думать о рядовых вкладчиках, которые держат свои кровные сбережения на депозитах», — заявил он.

«Мы получили инсайд от банковских работников о том, что в условиях нехватки валюты в банковской системе может быть издан «указ президента» о выдаче валютных вкладов населению белорусскими рублями по курсу. Первый шаг в эту сторону уже сделан — с 9 июля вступит в силу новый закон, согласно которому при возникновении ситуации, которая создает угрозу экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны, валютные ограничения могут быть введены на срок до одного года», — заявил Бурый.

Властям не хватит валюты

«Без привлечения нового внешнего кредитования в какой-то момент у Минфина не хватит валюты для очередной выплаты по государственным займам. И если белорусские рубли можно «допечатать», то с валютой сложнее. Поэтому наиболее простым выходом для правительства будет насильственно поменять деньги у населения через выдачу валютных вкладов в белорусских рублях. Насколько нам известно, подготовка идет полным ходом», — добавил представитель НАУ.

«Такое время пришло. Понятно, что хранить деньги дома тоже опасно, особенно учитывая, что домой могут ворваться силовики и все забрать. Лучшим вариантом было бы иметь счет за границей и хранить деньги там. Кто-то может купить криптовалюту, кто-то недвижимость. Или купить золотой слиток и надежно его спрятать. Но только не в банковском хранилище, потому что сохранность даже там уже не гарантируется», — подчеркнул экономист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллары вкладчикам отдадут рублями? У Латушко спрогнозировали принудительный обмен валюты белорусов.

Бурый отметил, что действующие власти уже создали информационную систему (АИС ИДО), позволяющую «без предупреждения и в одностороннем порядке списывать с наших банковских счетов и карточек любые средства».Также он напомнил, что на 1 марта размер «активов, которые не обслуживаются» достиг исторического максимума и составил 3,7 млрд рублей.По его мнению, белорусские банки вынуждены брать себе на баланс все больше акций убыточных предприятий, которые не в состоянии платить по кредитам, и поэтому рассчитываются с банками своими акциями. Ярким примером этого является приобретение «Беларусбанком» акций «Белшины» в феврале 2020 года на сумму 28 млн рублей.Он не исключает повторения сценария кипрского банковского кризиса 2013 года, когда власти Кипра были вынуждены конфисковать значительную часть вкладов, размер которых превышал 100 тысяч евро. При этом, по его словам, порог для определения крупного вклада в Беларуси может быть существенно ниже 100 тысяч евро.Бурый отметил, что в Беларуси около 80% общей суммы всех вкладов держат всего лишь 2 тыс. вкладчиков, многие из которых входят в руководство страны или приближенные к нему.По его словам, «от частичной потери сбережений не застрахован никто».А валютный дефицит, по его словам, может быть вызван плановыми выплатами по госдолгу.Он подчеркнул, что « в тот момент, когда в Беларуси не будет валюты для выплат по госдолгу, валюты не будет и в обменниках, особенно если речь будет идти о крупных суммах». В итоге дефицит валюты приведет к резкому росту валютного курса, «что означает, что полученные рубли вы сможете обменять на валюту только тогда, когда валютный курс вырастет настолько, что достигнется новое равновесие спроса и предложения — а это может быть разовое падение стоимости рубля на 30-50-80%. То есть, фактически столько потеряют обманутые вкладчики».В целом, по мнению Бурого, «правительство формально уже сейчас может объявить о существовании угрозы экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны и ввести валютные ограничения». Он призвал граждан «самостоятельно позаботиться о сохранности сбережений до того, как станет слишком поздно».