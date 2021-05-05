Как перестать сводить концы с концами — пример диджея, который хочет накормить устрицами всю страну

Источник материала: ProBusiness



Андрей Лысых. Фото из личного архива

Андрей Лысых недавно «заводил» танцполы, а теперь возит свежие устрицы за 7 тысяч километров. За все дела в Ustrica.by отвечает сам — как говорится, «сам играю, сам пою, сам билеты продаю». И задается вопросом, который хорошо знаком молодым предпринимателям — как перестать быть «самозанятым» и построить системный бизнес?

Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail

Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ― Альфа-Банк

Партнер проекта ― компания « Trafory »

«Я готов масштабироваться и все делегировать. Но где найти людей, которые все сделают на высоком уровне? И главное — чем им платить?» — спрашивает Андрей. И признается, что сегодня его проект по доставке свежих устриц Ustrica.by (основная компания называется «Рыбин Гуд») еле сводит концы с концами.

С проблемой Андрея в прямом эфире разобрались управляющий партнер агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин и соучредитель компании Webcom Group Сергей Царик.

Смотрите полную версию прямого эфира:

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«Рыбин Гуд» в цифрах

Продуктовый портфель: устрицы, гребешок, вонголе

Ключевые клиенты: розница (разовые заказы из категории «побаловать себя устрицами во время праздника»), ритейл и HoReCa (рестораны на постоянном обслуживании)

Количество клиентов: 350−400 физлиц, постоянные из них 30−50, 20 HoReCa

Цикл сделки: 7−15 дней

Средний чек: 55 бел. рублей ($ 21)

Основные каналы маркетинга: Instagram (сайт проекта в процессе создания)

Конверсия продаж: 85% (практически все приходящие клиенты конвертируются в покупателей)

Выручка за март: 30 000 бел. рублей ($ 12 000).

Как развивать проект: идеи «Рабочей группы»

Идея 1. Создать финансовую модель

Расширение штата начинается с подсчета экономики и понимания, при каких объемах выручки предприниматель вообще может нанимать людей. Андрею предстоит узнать, на что уходят его деньги, вычислить постоянные и переменные затраты. Эксперты рекомендуют отталкиваться от себестоимости продукта.

Из чего складывается себестоимость Закупка сырья. Зарплата сотрудников. Налоги. Амортизация оборудования. Прочие расходы (маркетинг, транспорт, растаможка).

После расчета себестоимости нужно определить маржинальность бизнеса. Без финансового рычага тоже не обойтись, а это, в случае Андрея, заемные средства или реинвестирование прибыли. А дальше нужно работать с наценкой. Действительно ли сейчас стоимость его устриц позволяет бизнесу развиваться и быть прибыльным?

Можно поиграть и с ценой и проверить, есть ли резервы для роста. Так как бизнес Андрея нацелен на премиум-клиентов, разница в несколько долларов их не смутит — уверены эксперты. Есть способ выделить VIP-покупателей и без роста цены — «плюшками» программы лояльности. К доставке морепродуктов добавлять аксессуары: лимон, фирменный соус, нож для устриц,



Фото из личного архива Андрея Лысых

Идея 2. Расширить продуктовую линейку

Сколько людей в стране вообще интересуются устрицами? Скорее всего, намного меньше, чем любителей пиццы. Достаточно посмотреть статистику запросов в Яндекс и Google. «Хорошо, если выйдет около трех тысяч человек в месяц», — прикидывают эксперты. Да и каждый день даже самый обеспеченный клиент устрицы есть не будет.

Возникает простой ответ — чтобы масштабироваться, проекту нужно расширить ассортимент.

Сегодня клиент хочет устрицы, а завтра — пельмешки из рыбы. Зрители подсказали и другие варианты — фаланги краба, икра и улитки.

Идея 3. Внедрить CRM

Простое слово, которого до сих пор боится малый бизнес. А ведь на самом деле подобие CRM можно создать и в простой Excel-табличке. Именно там будет храниться вся информация о клиентах: к какому сегменту относятся, какие продукты покупают, хотят ли получать новости о поставках и акциях и так далее. Так ни собственник, ни все его сотрудники не забудут важную информацию. Эти данные — основа бизнес-решений.



Фото из личного архива Андрея Лысых

Идея 4. Увеличить бюджет на продвижение

На данный момент единственная точка касания с клиентом у проекта — Instagram. «Рабочая группа» советует делать упор на «вкусные» истории с красивым визуалом. С этой задачей сможет справиться SMM-специалист с горящими глазами. Человек должен жить темой морепродуктов — это обязательное условие.

Можно для начала взять специалиста на полставки. Чтобы у него сохранялась мотивация творить, к окладу прибавить процент от продаж. Фрилансер, конечно, выйдет дешевле, но нет гарантий, что он будет работать с душой. Потому что эмоции — это не просто хорошая картинка. Это атмосфера.



Фото из личного архива Андрея Лысых

Чтобы впитать всю любовь к морепродуктам, SMM-щик должен «жить» в команде проекта. Фотографировать новую партию устриц дрожащей рукой и генерировать креативы в стиле «Как открыть устрицу с помощью молотка, кувалды и штопора».

SMM-специалист должен стать универсальным солдатом, который сможет и историю написать, и красивое фото сделать, и таргет настроить. Если рынок не выдаст такого гения, можно вырастить его внутри команды. Вложения в обучение новичка окупятся с лихвой.

Хотите узнать, какие советы Андрей реализует для прокачки своего бизнеса? Смотрите полную версию третьего выпуска «Рабочей группы» .

Получить рекомендации по развитию ВАШЕГО бизнеса вы можете в новом выпуске «Рабочей группы». Опишите вопрос, который вы хотели бы разобрать, и отправьте его на ab@probusiness.io с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию!

Партнер весенних выпусков «Рабочей группы»



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