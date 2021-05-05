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Как перестать сводить концы с концами — пример диджея, который хочет накормить устрицами всю страну
05.05.2021 12:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Андрей Лысых недавно «заводил» танцполы, а теперь возит свежие устрицы за 7 тысяч километров. За все дела в Ustrica.by отвечает сам — как говорится, «сам играю, сам пою, сам билеты продаю». И задается вопросом, который хорошо знаком молодым предпринимателям — как перестать быть «самозанятым» и построить системный бизнес?
Организаторы проекта «Рабочая группа» ― «Про бизнес» и Pro Retail
Партнер весеннего сезона «Рабочей группы» ―
Партнер проекта ― компания «
«Я готов масштабироваться и все делегировать. Но где найти людей, которые все сделают на высоком уровне? И главное — чем им платить?» — спрашивает Андрей. И признается, что сегодня его проект по доставке свежих устриц Ustrica.by (основная компания называется «Рыбин Гуд») еле сводит концы с концами.
С проблемой Андрея в прямом эфире разобрались управляющий партнер агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин и соучредитель компании Webcom Group Сергей Царик.
Смотрите полную версию прямого эфира:
«Рыбин Гуд» в цифрах
Как развивать проект: идеи «Рабочей группы»
Идея 1. Создать финансовую модель
Расширение штата начинается с подсчета экономики и понимания, при каких объемах выручки предприниматель вообще может нанимать людей. Андрею предстоит узнать, на что уходят его деньги, вычислить постоянные и переменные затраты. Эксперты рекомендуют отталкиваться от себестоимости продукта.
После расчета себестоимости нужно определить маржинальность бизнеса. Без финансового рычага тоже не обойтись, а это, в случае Андрея, заемные средства или реинвестирование прибыли. А дальше нужно работать с наценкой. Действительно ли сейчас стоимость его устриц позволяет бизнесу развиваться и быть прибыльным?
Можно поиграть и с ценой и проверить, есть ли резервы для роста. Так как бизнес Андрея нацелен на премиум-клиентов, разница в несколько долларов их не смутит — уверены эксперты. Есть способ выделить VIP-покупателей и без роста цены — «плюшками» программы лояльности. К доставке морепродуктов добавлять аксессуары: лимон, фирменный соус, нож для устриц,
Идея 2. Расширить продуктовую линейку
Сколько людей в стране вообще интересуются устрицами? Скорее всего, намного меньше, чем любителей пиццы. Достаточно посмотреть статистику запросов в Яндекс и Google. «Хорошо, если выйдет около трех тысяч человек в месяц», — прикидывают эксперты. Да и каждый день даже самый обеспеченный клиент устрицы есть не будет.
Возникает простой ответ — чтобы масштабироваться, проекту нужно расширить ассортимент.
Сегодня клиент хочет устрицы, а завтра — пельмешки из рыбы. Зрители подсказали и другие варианты — фаланги краба, икра и улитки.
Идея 3. Внедрить CRM
Простое слово, которого до сих пор боится малый бизнес. А ведь на самом деле подобие CRM можно создать и в простой Excel-табличке. Именно там будет храниться вся информация о клиентах: к какому сегменту относятся, какие продукты покупают, хотят ли получать новости о поставках и акциях и так далее. Так ни собственник, ни все его сотрудники не забудут важную информацию. Эти данные — основа бизнес-решений.
Идея 4. Увеличить бюджет на продвижение
На данный момент единственная точка касания с клиентом у проекта — Instagram. «Рабочая группа» советует делать упор на «вкусные» истории с красивым визуалом. С этой задачей сможет справиться SMM-специалист с горящими глазами. Человек должен жить темой морепродуктов — это обязательное условие.
Можно для начала взять специалиста на полставки. Чтобы у него сохранялась мотивация творить, к окладу прибавить процент от продаж. Фрилансер, конечно, выйдет дешевле, но нет гарантий, что он будет работать с душой. Потому что эмоции — это не просто хорошая картинка. Это атмосфера.
Чтобы впитать всю любовь к морепродуктам, SMM-щик должен «жить» в команде проекта. Фотографировать новую партию устриц дрожащей рукой и генерировать креативы в стиле «Как открыть устрицу с помощью молотка, кувалды и штопора».
SMM-специалист должен стать универсальным солдатом, который сможет и историю написать, и красивое фото сделать, и таргет настроить. Если рынок не выдаст такого гения, можно вырастить его внутри команды. Вложения в обучение новичка окупятся с лихвой.
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Андрей Лысых недавно «заводил» танцполы, а теперь возит свежие устрицы за 7 тысяч километров. За все дела в Ustrica.by отвечает сам - как говорится, «сам играю, сам пою,...
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