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«Манчестер Сити» – первый финалист футбольной Лиги Чемпионов

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Манчестер Сити» – первый финалист футбольной Лиги Чемпионов

Определился первый финалист футбольной Лиги Чемпионов. Им стал английский «Манчестер Сити». 

В ответном матче 1/2 финала англичане на своем поле одержали уверенную победу над французским ПСЖ – 2:0. Дубль оформил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. За всю игру парижане не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника. 

Отметим, что один из лидеров парижан Килиан Мбаппе так и не вышел на поле из-за травмы. А красная карточка, которую за неспортивное поведение на 69-й минуте игры получил полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, фактически лишила французов шансов на успех.

Отметим, что для тренера англичан Хосепа Гвардиолы выход в финал Лиги чемпионов стал третьим в его карьере. Ранее он дважды выводил в решающий матч турнира «Барселону», и оба раза испанцы выигрывали трофей. 

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Определился первый финалист футбольной Лиги Чемпионов. Им стал английский «Манчестер Сити».  В ответном матче 1/2 финала англичане на своем поле одержали уверенную...
 
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