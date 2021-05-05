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«Манчестер Сити» – первый финалист футбольной Лиги Чемпионов
Источник материала: ОНТ
Определился первый финалист футбольной Лиги Чемпионов. Им стал английский «Манчестер Сити».
В ответном матче 1/2 финала англичане на своем поле одержали уверенную победу над французским ПСЖ – 2:0. Дубль оформил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез. За всю игру парижане не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника.
Отметим, что один из лидеров парижан Килиан Мбаппе так и не вышел на поле из-за травмы. А красная карточка, которую за неспортивное поведение на 69-й минуте игры получил полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, фактически лишила французов шансов на успех.
Отметим, что для тренера англичан Хосепа Гвардиолы выход в финал Лиги чемпионов стал третьим в его карьере. Ранее он дважды выводил в решающий матч турнира «Барселону», и оба раза испанцы выигрывали трофей.
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Определился первый финалист футбольной Лиги Чемпионов. Им стал английский «Манчестер Сити». В ответном матче 1/2 финала англичане на своем поле одержали уверенную...
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