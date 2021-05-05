Источник материала: ОНТ

Произведения искусства из пластиковых отходов: французский художник дарит вторую жизнь мусору, вредящему окружающей среде.

Более того, в мастерской Скудери ничего не выбрасывается: уже преобразованный пластик используется снова и снова. Жан Скудери намерен изменить людское восприятие пластика. Он уже показал, что у этого материала при правильной переработке есть хороший потенциал. Необходимые материалы – бутылки и пакеты – мужчина собирает на пляжах. То, как океан подает человечеству знаки, пугает, ведь он перенасыщен пластиком и пытается выбросить его на сушу. Но то, как скульптор создает свои работы буквально из мусора, завораживает.

При тепловом воздействии пластик перерождается в отличный материал для скульптур. Например, разрезая бутылки на кольца, творец создает основу для будущей крупной скульптуры. Это неоценимый вклад в экологию, ведь период естественного разложения пластмассы достигает несколько сотен лет, поэтому переработка отходов является первичной задачей для защиты нашей планеты.

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