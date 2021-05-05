Торнадо бушует в США: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере два человека погибли в американском штате Джорджия из-за последствий торнадо.

Жертвами природного катаклизма стал мужчина, на его автомобиль из-за сильного ветра упало дерево. И женщина, на дом которой тоже рухнуло дерево. В конце апреля – начале мая на юге США начинается сезон торнадо. Ветер, скорость которого может превышать 30 метров в секунду, прогнозируется в штатах Миссисипи, Северная и Южная Каролина. Метеорологи предупреждают: в этом году из-за особенностей движения воздушных масс над Атлантикой штормы и ураганы могут быть сильнее, чем обычно.

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