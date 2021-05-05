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Протесты в Колумбии: всё больше протестующих выходят на улицы

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Колумбии: всё больше протестующих выходят на улицы

Очередная ночь в Колумбии выдалась неспокойной. Количество протестующих, которые выходят на улицы разных городов, увеличилось. 

Митинги за отмену налоговой реформы переросли в широкий призыв к действиям против бедности, а также чрезмерной силы полиции. В ход идут не только водометы и слезоточивый газ, правоохранители открывают огонь по демонстрантам. С прошлой недели на протестах погибли 19 человек, около 900 пострадали. 80 участников акции считаются пропавшими без вести. 

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Очередная ночь в Колумбии выдалась неспокойной. Количество протестующих, которые выходят на улицы разных городов, увеличилось.  Митинги за отмену налоговой...
 
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