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Трехдневный траур по погибшим в метро объявлен в Мексике
Источник материала: ОНТ
В Мексике – национальный трехдневный траур по погибшим в
Между станциями столичной подземки рухнул мост вместе с поездом. Вагоны упали с 10-метровой высоты. Погибли 27 человек. Около 80 в больницах. Расследование трагедии продолжается. Официальная причина пока неизвестна. Линия метрополитена, на которой произошла авария, временно не используется.
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В Мексике – национальный трехдневный траур по погибшим в страшной катастрофе в метро. Между станциями столичной подземки рухнул мост вместе с поездом. Вагоны...
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