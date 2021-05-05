Трехдневный траур по погибшим в метро объявлен в Мексике

Источник материала: ОНТ

В Мексике – национальный трехдневный траур по погибшим в страшной катастрофе в метро .

Между станциями столичной подземки рухнул мост вместе с поездом. Вагоны упали с 10-метровой высоты. Погибли 27 человек. Около 80 в больницах. Расследование трагедии продолжается. Официальная причина пока неизвестна. Линия метрополитена, на которой произошла авария, временно не используется.

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