Кот уронил на девушку стаканчик с кофе. Её реакция была очень неожиданной!

Источник материала: ОНТ

Коты очень часто устраивают хозяевам сюрпризы. И зачастую они бывают не очень приятным.

Например, этот бесстыжий рыжий кот опрокинул на девушку стаканчик с кофе. И это хорошо, что еще на компьютер не попало.



Питомец уже приготовился получать нагоняй за свою пакость, как девушка просто рассмеялась. Кажется, нам всем стоит поучиться у неё отношению к мелким проблемам.

Комментаторы были в шоке с такой добродушной реакции: «Так выглядит реакция добрейшего человека», «Девушка классная! Не кричала, не злилась, просто посмеялась», «Почему она такая веселая после этого? Я тоже так хочу. Что мне принять?».

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