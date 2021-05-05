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Кот уронил на девушку стаканчик с кофе. Её реакция была очень неожиданной!

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот уронил на девушку стаканчик с кофе. Её реакция была очень неожиданной!

Коты очень часто устраивают хозяевам сюрпризы. И зачастую они бывают не очень приятным.

Например, этот бесстыжий рыжий кот опрокинул на девушку стаканчик с кофе. И это хорошо, что еще на компьютер не попало. 


Питомец уже приготовился получать нагоняй за свою пакость, как девушка просто рассмеялась. Кажется, нам всем стоит поучиться у неё отношению к мелким проблемам.

Комментаторы были в шоке с такой добродушной реакции: «Так выглядит реакция добрейшего человека», «Девушка классная! Не кричала, не злилась, просто посмеялась», «Почему она такая веселая после этого? Я тоже так хочу. Что мне принять?».

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Коты очень часто устраивают хозяевам сюрпризы. И зачастую они бывают не очень приятным. Например, этот бесстыжий рыжий кот опрокинул на девушку стаканчик с кофе. И...
 
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