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Кыргызстан стал президентской республикой

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кыргызстан стал президентской республикой

В Кыргызстане подписана новая Конституция. По ней в страну возвращается президентская форма правления. Проект основного закона принят на референдуме в апреле, за него проголосовали большинство избирателей.

Торжественная церемония прошла в государственной резиденции. В ней участвовали представители всех ветвей власти. Согласно новой Конституции, президент может избираться на два срока, а среди его полномочий появляется право инициировать законы. Кроме того, вводится работа Народного совета – собрания, которое сможет давать рекомендации по направлениям развития общества. Ответственность за работу правительства отныне возлагается на президента. По мнению главы государства, новая Конституция будет успешно служить интересам народа, поможет выходу из кризиса и эффективному развитию Кыргызстана.

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В Кыргызстане подписана новая Конституция. По ней в страну возвращается президентская форма правления. Проект основного закона принят на референдуме в апреле, за...
 
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