Программу к очередному форуму регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики

Источник материала: ОНТ

На старте подготовка к очередному форуму регионов Беларуси и России. Нынешняя встреча в таком формате станет уже восьмой. Программу обсудили в Совете Республики.

В диалоге участвовали парламентарии, представители министерств и ведомств, активная молодежь. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в условиях современных вызовов. Обсудят и перспективы интеграции цифровых образовательных ресурсов двух стран. Всего будет работать шесть секций. Большое внимание – молодежной повестке.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси: «Это научно-техническое сотрудничество наших вузов с вузами России. У нас есть серьезные наработки и в сфере ядерной энергетики, и в других направлениях. Думаю, что это очень хорошая возможность, чтобы обсудить совместные проекты для дальнейшей их реализации»

Предполагается, что форум состоится в конце июня – начале июля в Московской области. Сейчас выбирают делегатов. Предыдущий форум проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда было подписано около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов.

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