ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Программу к очередному форуму регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Программу к очередному форуму регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики

На старте подготовка к очередному форуму регионов Беларуси и России. Нынешняя встреча в таком формате станет уже восьмой. Программу обсудили в Совете Республики. 

В диалоге участвовали парламентарии, представители министерств и ведомств, активная молодежь. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в условиях современных вызовов. Обсудят и перспективы интеграции цифровых образовательных ресурсов двух стран. Всего будет работать шесть секций. Большое внимание – молодежной повестке.

Ирина Старовойтовапервый заместитель министра образования Беларуси: «Это научно-техническое сотрудничество наших вузов с вузами России. У нас есть серьезные наработки и в сфере ядерной энергетики, и в других направлениях. Думаю, что это очень хорошая возможность, чтобы обсудить совместные проекты для дальнейшей их реализации»

Предполагается, что форум состоится в конце июня – начале июля в Московской области. Сейчас выбирают делегатов. Предыдущий форум проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда было подписано около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старте подготовка к очередному форуму регионов Беларуси и России. Нынешняя встреча в таком формате станет уже восьмой. Программу обсудили в Совете Республики. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by