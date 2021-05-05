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Программу к очередному форуму регионов Беларуси и России обсудили в Совете Республики
Источник материала: ОНТ
На старте подготовка к очередному форуму регионов Беларуси и России. Нынешняя встреча в таком формате станет уже восьмой. Программу обсудили в Совете Республики.
В диалоге участвовали парламентарии, представители министерств и ведомств, активная молодежь. Главной темой станет научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в условиях современных вызовов. Обсудят и перспективы интеграции цифровых образовательных ресурсов двух стран. Всего будет работать шесть секций. Большое внимание – молодежной повестке.
Предполагается, что форум состоится в конце июня – начале июля в Московской области. Сейчас выбирают делегатов. Предыдущий форум проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда было подписано около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов.
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На старте подготовка к очередному форуму регионов Беларуси и России. Нынешняя встреча в таком формате станет уже восьмой. Программу обсудили в Совете Республики. ...
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