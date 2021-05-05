25-летняя женщина выносила и родила сразу девять детей за один раз

Источник материала: ОНТ

Жительница Мали 4 мая стала мамой девятерых детей за одну беременность. 25-летняя женщина родила пять девочек и четыре мальчика с помощью кесарева сечения.

Все новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Facebook министерства здравоохранения страны. За этим уникальным случаем наблюдали лучшие врачи страны по указу президента страны Ба Ндау.

Сначала УЗИ показывало, что женщина родит семеро детей. И только во время родов врачи обнаружили, что их девять.

Об отце младенцев ничего не известно.

Фото: Pixabay

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