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Подросток с мачете убил пять человек в детском саду в Бразилии

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток с мачете убил пять человек в детском саду в Бразилии

Двое воспитателей и трое детей стали жертвами нападения вооруженного подростка на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис (штат Санта-Катарина). Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром 4 мая около 10:30 по местному времени. На детский сад напал вооруженный мачете 18-летний подросток. В этот момент в учреждении находились около 30 детей. Больших жертв удалось избежать только благодаря работникам детского сада, запершимся в классах с детьми.

В итоге нападавшего удалось нейтрализовать местным жителям. Во время задержания он предпринял попытку самоубийства. В связи с трагическими событиями в штате объявлен трехдневный траур.

Фото: Freepik

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Двое воспитателей и трое детей стали жертвами нападения вооруженного подростка на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис (штат Санта-Катарина). Об этом...
 
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