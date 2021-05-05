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Подросток с мачете убил пять человек в детском саду в Бразилии
Источник материала: ОНТ
Двое воспитателей и трое детей стали жертвами нападения вооруженного подростка на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис (штат Санта-Катарина). Об этом со ссылкой на местные СМИ
Инцидент произошел утром 4 мая около 10:30 по местному времени. На детский сад напал вооруженный мачете 18-летний подросток. В этот момент в учреждении находились около 30 детей. Больших жертв удалось избежать только благодаря работникам детского сада, запершимся в классах с детьми.
В итоге нападавшего удалось нейтрализовать местным жителям. Во время задержания он предпринял попытку самоубийства. В связи с трагическими событиями в штате объявлен трехдневный траур.
Фото: Freepik
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Двое воспитателей и трое детей стали жертвами нападения вооруженного подростка на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис (штат Санта-Катарина). Об этом...
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