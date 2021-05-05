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5 привычек, которые мешают похудеть. Проверьте себя!

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 привычек, которые мешают похудеть. Проверьте себя!

Не можете похудеть и не понимаете, в чем дело? Вроде, и питаетесь правильно, и спортом занимаетесь, а вес всё не уходит. Главные ошибки в похудении назвала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева телеканалу «Звезда».

Первая причина – вы поздно ложитесь спать. Регулярные недосыпы и сбитый график могут негативно отразиться на вашем весе. Это очень важная составляющая похудения. Ночью организм восстанавливается, отдыхает и гормоны приходят в баланс. Лучше всего ложиться в одно и то же время и спать около 7 часов.


Вторая причина – фрукты на ночь. Из-за того, что в них содержится много сахара, есть их вечером не рекомендуется. Лучше это делать в первой половине дня, чтобы лишние калории успели сгореть.


Причина номер три – вы слишком быстро едите. Перекусы на ходу, во время просмотра фильмов и просто очень быстрые приёмы пищи плохо сказываются на переваривании пищи и усвоении питательных веществ в организме. Если же мы тщательно пережёвываем пищу и делаем это неспеша, есть вероятность, что мы съедим меньше и насыщение придёт раньше.


Четвертая ошибка всех худеющих – пропуск завтрака. Это очень распространённая проблема. Те, кто не приучен есть с утра, рискуют съесть лишнее за другими приёмами пищи. Завтрак очень важен для организма, он запускает метаболизм и даёт энергию на весь день.


И последняя ошибка – это малоподвижный образ жизни. Сидя дома или в офисе вряд ли удастся похудеть, даже если вы соблюдаете диету. Спорт и прогулки на свежем воздухе должны обязательно присутствовать в вашем графике.


Фото: Pixabay, Getty Images

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Не можете похудеть и не понимаете, в чем дело? Вроде, и питаетесь правильно, и спортом занимаетесь, а вес всё не уходит. Главные ошибки в похудении назвала диетолог и...
 
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