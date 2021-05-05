|
Экономист указал на недостоверность прогнозов от международных организаций в адрес Беларуси
Источник материала: ОНТ
Недостоверность прогнозов социально-экономического развития от международных организаций отмечают депутаты. Анатолий Насеня – экономист по образованию, сейчас в Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, напоминает о социальной направленности нашего государства.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недостоверность прогнозов социально-экономического развития от международных организаций отмечают депутаты. Анатолий Насеня – экономист по образованию, сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)