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Экономист указал на недостоверность прогнозов от международных организаций в адрес Беларуси

05.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экономист указал на недостоверность прогнозов от международных организаций в адрес Беларуси

Недостоверность прогнозов социально-экономического развития от международных организаций отмечают депутаты. Анатолий Насеня – экономист по образованию, сейчас в Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, напоминает о социальной направленности нашего государства. 

Анатолий Насеня, член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Несмотря на те прогнозы в адрес экономики и развития нашей страны, которые звучали от внешних финансовых институтов, экономика динамично развивалась в той или иной степени, сохраняя именно свою социальную направленность, что сказалось в том числе на выплатах заработной платы и учителям, и врачам, особенно тем, которые работают в красной зоне. Это важный момент и подтверждает то, что МВФ, Всемирный банк зачастую дают неверные прогнозы в адрес нашей страны».

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Недостоверность прогнозов социально-экономического развития от международных организаций отмечают депутаты. Анатолий Насеня – экономист по образованию, сейчас...
 
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