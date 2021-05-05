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Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Туркменистана, который недавно присвоил своему сыну звание «Заслуженный собаковод», дал ряд дал ряд ценных указаний по организации полива: «Чтобы лучше росли яблоки, помидоры и орехи».

Гурбангулы Бердымухаммедов прошелся по полям, а затем раздал ценные советы чиновникам. Те, уже традиционно, усердно записывали прозвучавшее в конспект.

Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

 

Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко

 
 
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Президент Туркменистана, который недавно присвоил своему сыну звание «Заслуженный собаковод», дал ряд дал ряд ценных указаний по организации полива: «Чтобы лучше...
 
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