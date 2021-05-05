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Правитель в полях дает ЦУ по орошению яблок, помидоров, орехов. Не Лукашенко
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент Туркменистана, который недавно присвоил своему сыну звание «Заслуженный собаковод», дал ряд дал ряд ценных указаний по организации полива: «Чтобы лучше росли яблоки, помидоры и орехи».
Гурбангулы Бердымухаммедов прошелся по полям, а затем раздал ценные советы чиновникам. Те,
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Президент Туркменистана, который недавно присвоил своему сыну звание «Заслуженный собаковод», дал ряд дал ряд ценных указаний по организации полива: «Чтобы лучше...
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