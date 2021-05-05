Кузнецов: «Никаких обид или претензий по этому поводу к Евросоюзу быть не может»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – о том, что ЕС отложил введение четвертого пакета санкций против белорусского режима до июня.

– Официально объявленная причина – не успели подготовить, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Многие справедливо ответили, что «не успели» в этой ситуации звучит как минимум странно: все необходимые документы и доказательства нарушений прав человека, насилия, пыток, произвольных тюремных заключений были переданы белорусскими правозащитниками в европейские структуры еще прошлой осенью. Тут чтобы «не успеть» даже черепахе надо постараться.

Для тех, кто очень надеется на европейские санкции и считает, что главный фронт борьбы с режимом – он где-то в районе Вильнюса или Вены, надо хорошо понять одну истину. Европейская бюрократия – абсолютный чемпион не только по медлительности, но и по осторожности.

Притом, принцип «не навреди» здесь действует главным образом не по отношению к каким-то пусть угнетенным, но все же народам по другую сторону натовской границы, а по отношению к собственным интересам. Ничего личного: белорусам никто ничем особо не обязан.

Коль официальная причина «не успели» уже объявлена, все остальные версии будут выглядеть лишь предположениями, в большей или меньшей степени обоснованными.

Я же рискну предположить, что европейские чиновники просто решили взять небольшую паузу для того, чтобы лучше оценить текущую обстановку, и лишь потом выкладывать карты на стол. В зависимости от того, каковой им покажется эта обстановка, будет вытащена та или иная карта: или мы увидим нечто серьезное, или нечто сугубо символическое и на ситуацию принципиально не влияющее.

Что бы ни говорили про «не успели» , подозреваю, что там, на самом деле, есть даже не один, а несколько возможных вариантов поведения.

Важно понимать, что оценивать будут не ситуацию с правами человека внутри страны – тут как раз давно все понятно и в лишних оценках не нуждается, чему примером последние заявления посла США Джули Фишер . Сейчас все еще приходят в себя после недавнего обострения на «восточном направлении» в целом, когда Москва и Минск в унисон пели про заговоры, теракты, плохую Украину, на южный «фронт» Россия стягивала войска – все, что мы не так давно активно обсуждали.

На этом фоне очень сильно увеличился градус воинственности в риторике, а еще – обострились темы независимости Беларуси, ее союза с Кремлем, возможности создания военной базы, ну и так далее, по списку.

В Европе традиционно сильны позиции тех, кто считает, что полное отсутствие диалога с режимом Лукашенко и изоляция его от коммуникаций с Брюсселем толкает Минск в «объятия» Москвы, что увеличивает угрозы уже для Запада. Военный нейтралитет Беларуси – штука весьма условная, но пока на ее территории нет хотя бы военной базы, можно условно считать, что между Россией и бывшими странами соцлагеря (Польша, страны Балтии) есть какой-то «буфер».

Торг вокруг тем независимости, суверенитета и военного нейтралитета, я в этом не сомневаюсь, был в планах режима изначально, с самого начала политического кризиса. Тут все, на самом деле, просто в этой логике: сначала при идеологической поддержке Путина мобилизовать силовиков и отбиться от протестов. Потом запугать Запад перспективой военного союза с Москвой и снизить градус вопросов о правах человека.

Потом, пугая Путина возобновлением «многовекторности», вернуться к балансированию. Вот реализацию этого плана мы сейчас и наблюдаем на практике.

И, повторюсь, никаких обид или претензий по этому поводу к Евросоюзу быть не может – в первую очередь они думают о своих интересах, и правильно делают. Мы об их интересах вместо них думать не будем.

Что же касается нас, то нам надо понимать: во-первых, права человека на территории Беларуси должны отстаивать сами белорусы. Во-вторых, просить о помощи в их отстаивании имеет смысл тогда, когда тема стоит актуально и остро.

Это значит, что здесь должны работать вполне конкретные и практические вещи. Например, такие, о которых сегодня есть в новостях – о том, что процесс универсальной юрисдикции против режима был запущен теперь уже и в Германии .