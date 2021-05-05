ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Здоровой женщине не нужно ничего высчитывать». Гинеколог - о признаках овуляции

05.05.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Многие женщины при планировании беременности тщательно высчитывают самые благоприятные для зачатия дни и покупают специальные тесты. Врач-гинеколог Виктория Матвиенко рассказала, как понять, что произошла овуляция, и всегда ли нужно ее отслеживать.

  • Виктория МатвиенкоВрач-гинеколог 1-й категории, ведет блог в Instagram

Что такое овуляция?

Овуляция — это разрыв доминантного фолликула в яичнике и выход из него яйцеклетки, способной к оплодотворению. После овуляции яйцеклетка попадает в маточную трубу.

Считается, что овуляция происходит примерно в середине цикла. На деле это случается не строго в одно и тоже время и не обязательно в середине цикла. На всякий случай напомню, менструальный цикл — это промежуток от первого дня одной менструации до первого дня следующей.

Какие признаки указывают на овуляцию?

Частые признаки того, что овуляция произошла:

  • обильные слизистые выделения из половых путей, напоминающие сырой яичный белок;
  • тянущие боли внизу живота справа или слева — с той стороны, где произошла овуляция;
  • могут быть скудные мажущие выделения, связанные с кратковременным снижением уровня половых гормонов;
  • после овуляции примерно на 0,5 градуса повышается базальная температура тела.

Но женщина может и не чувствовать овуляцию, и это нормально. Также стоит отметить, что тесты на овуляцию не очень информативны, не обладают высокой точностью.

Акушер-гинеколог может видеть признаки произошедшей овуляции при ультразвуковом исследовании и исследовании прогестерона в определенный день менструального цикла.


Фото: Polina Zimmerman, pexels.com

Овуляции может не быть совсем?

Овуляция зависит от гормонального фона и от того, как много сохранилось фолликулов, способных расти. То есть овуляций может не быть при гормональных нарушениях: например, высокий уровень пролактина, заболевания щитовидной железы, синдром поликистозных яичников.

Также овуляции могут отсутствовать при истощении овариального резерва, когда иссякают запасы фолликулов с яйцеклетками в яичниках. Постепенно с возрастом овуляций становится все меньше, так как происходит естественное угасание репродуктивной функции и в итоге наступает менопауза.

Всегда ли можно забеременеть после незащищенного секса, если он совпал с овуляцией?

Нет, не всегда. Беременность возможна примерно в течение 24 часов после овуляции — это и есть период жизнеспособности яйцеклетки. Жизнеспособность сперматозоидов 2−3 дня.

При этом оплодотворение — это сложный многофакторный процесс, и зачатие может не произойти даже в день овуляции. Если женщина не планирует беременность, стоит предохраняться, а не рассчитывать на «безопасные» дни.

Что можно сделать, чтобы повысить вероятность зачатия?

Если у женщины регулярный менструальный цикл, который длится 24−35 дней (напоминаю, что колебания +\- 7 дней в продолжительности цикла — это норма), то с вероятностью 90−95% у нее есть овуляция. Нужно ли при этом специально отслеживать овуляцию? Нет.

Если вы чувствуете свою овуляцию — этот день самый благоприятный для зачатия. Но всегда есть вероятность ошибиться, а незащищенный секс через день после овуляции уже не приведет к беременности. С учетом того, что жизнеспособность сперматозоидов составляет 2−3 дня, для зачатия более эффективно заниматься сексом каждые 2−3 дня — это позволит «попасть» в овуляцию.

При этом важно понимать, что один секс без контрацепции раз в месяц не гарант то, что беременность наступит. Здоровой паре, если возраст женщины до 35 лет, а ее партнера до 40 лет, можно ждать зачатия в течение 1 года при условии регулярной сексуальной жизни. Это нормально, если беременность наступит через 3, 6 или 8 месяцев. Более того, у некоторых женщин пару раз в год может не быть овуляции — и это тоже нормально.

Каких-то дополнительных средств или действий, повышающих вероятность наступления беременности, нет. Народные советы вроде «полежать после полового акта» или «выбирать определенные позы», «сделать березку» не имеют медицинского обоснования.

Также важно думать о беременности заранее, в долгосрочной перспективе. Желательно, чтобы на этапе планирования пара прошла небольшие исследования, отказалась от курения и алкоголя, вела здоровый образ жизни; чтобы женщина пила фолиевую кислоту уже за три месяца до планирования беременности (она не повышает шанс забеременеть, но нужна, чтобы у эмбриона не было порока развития со стороны нервной системы).



В каком возрасте выше вероятность забеременеть?

Выше всего вероятность забеременеть у женщин 21−35 лет. Также в этом возрасте ниже вероятность мутаций при оплодотворении.

В более молодом возрасте репродуктивная система еще может устанавливаться, а после 35 лет овариальный резерв организма постепенно снижается.


Фото: Nataliya Vaitkevich, pexels.com

Как длительный прием оральных контрацептивов влияет на овуляцию?

По современным представлениям прием КОК не влияет на возможность беременности в будущем. То есть, если женщина имела до приема гормональной контрацепции нарушения менструального цикла, они будут и после окончания ее приема.

Также имеет значение возраст женщины. Ведь если она прекратила принимать КОК, допустим, в 36−37 лет, то вероятность забеременеть ниже, чем в 25 лет. И это связано не с таблетками, а с тем, что с возрастом снижается овариальный резерв.

Еще неверно и убеждение, что КОК сохранят овариальный резерв, якобы продлевая тем самым «молодость яичников». К сожалению, это не так. После отмены КОК беременность может наступить в следующем самостоятельном цикле, а иногда на возобновление овуляций нужно 1−3 месяца, и мы воспринимает это как норму.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акушер-гинеколог рассказывает, как понять, что у вас прошла овуляция и почему не всегда получается зачать ребенка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России разработают программу «Зеркало (Верблюд)» для распознавания «дипфейков» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by