«Я кричала Богу: «Почему ты меня такой создал?». История женщины, которой удалось победить наркотики

Источник материала: Tut.by

Ксения начала употреблять наркотики в юном возрасте. Ранние 90-е, уличная жизнь, надо было соответствовать «крутым», в ее представлении, подростковым стандартам. Девушка из благополучной семьи, в деньгах на карманные расходы недостатка не было, поэтому в 14 лет начались эксперименты. Родители догадались, что с дочерью что-то не так только спустя три года. Отец хотел «выбить ремнем дурь из головы», но мама заступилась: «Может, сама одумается».

«Лучше бы меня тогда высекли», — вспоминает Ксения. Но ей все сошло с рук, и безнаказанность только подстегнула употреблять дальше. Со временем денег, что давали родители, хватать перестало — дозу надо было увеличивать. Ксения начала воровать.





«В колонии было комфортно. Как в пионерском лагере»

— В 18 лет я попала в колонию в Гомель, краж было уже несколько, поэтому мне дали два года лишения свободы. Это был 1995 год, и тогда все было совершенно по-другому, я даже не поняла, что происходит и жила там по принципу: «Твори бардак, мы здесь проездом».

Морально, материально и физически мне было очень легко. Каждые выходные мама привозила большие сумки с едой. Условия, как по мне, были комфортные: хочешь спи, хочешь ешь, ходишь в домашней одежде, выпендриваешься друг перед дружкой, у кого шмотки круче и макияж моднее. Как в пионерском лагере, — рассказывает Ксения.

Через два года девушку встретили родственники и те же друзья, с которыми все начиналось. Поэтому и дня не прошло, как Ксения опять вернулась к наркотикам. Родители отправили дочь на лечение в Гомельскую психиатрическую больницу, затем в «Новинки», но едва девушка садилась в автобус домой, как тут же искала, где достать очередную дозу.

Родители решили, что надо сменить обстановку для дочери и отправили ее к родственникам в столицу. Ксении в Минске понравилось, она даже на время перестала колоться, но совершенно случайно встретила девушку, с которой вместе отбывала наказание в колонии — и всё началось заново.

— Опять кража, опять меня ловят, но заводят уже уголовное дело. Я сбежала из Минска к родителям, но уже через пару дней меня нашли и арестовали. На этот раз я получила пять лет лишения свободы. За хорошее поведение меня освободили через четыре года. Я твердо решила, что больше не буду употреблять, — рассказывает Ксения.

«Я не хотела прежней жизни, но ничего не могла с собой поделать»

Но свое твердое решения девушка держала всего полгода. Опять срыв, очередная доза и возврат к прежней жизни. На этот раз Ксения решила не воровать, но организовала не менее опасную схему — начала изготавливать и продавать наркотики самостоятельно.





В это же время девушка знакомится с парнем, которому в лоб заявляет, что она обычная наркоманка, зачем ему, хорошему, трезвому, такая нужна? Но парень влюбился и настойчиво искал встреч. Ксении Владимир понравился, но большую часть мыслей занимает то, как пустить по вене новую дозу.

«Бизнес» долго не процветал. Ксения получила восемь лет лишения свободы.

— Когда я была под следствием в СИЗО, Владимир писал мне письма и предлагал пожениться. Я сильно злилась: зачем ему наркоманка без прошлого и без будущего. Написала ему, что если пришлет еще одно письмо, я ему не отвечу.

Приехала в колонию, и в первый же день меня вызвали на КПП. Я обрадовалась, думала, что пересмотрели мое дело и уменьшат срок. Но там меня на роспись ждал жених, приехал с заявлением, мялся с ноги на ногу под дождем. Ну как тут было отказать? — с улыбкой вспоминает Ксения.

Пару расписали, и все последующие годы Владимир регулярно приезжал на свидание к жене. В это время Ксения совершенно не понимала, зачем она так сильно нужна этому человеку, но начала испытывать к нему чувства и задумываться о дальнейшей жизни. «Все-таки уже не просто девчонка, а замужняя дама», — добавляет Ксения. Решила, что теперь точно возьмется за ум, ведь есть ради чего стараться.

Но оказалось, что семья — не достаточно весомый повод. Встреча со старыми друзьями, метадон, героин, опиум.

— Довольно быстро я перестала стесняться мужа и начала употреблять, особо не скрываясь. Тихонько закроюсь в комнате, тихонько уколюсь. Муж пытался достучаться, но я целиком ушла в наркотики. Конечно, соседи стали замечать, что со мной что-то происходит, и, зная мое прошлое, вызвали милицию. Тем долго искать не потребовалось, моя маленькая лаборатория была прямо на столике, — вспоминает Ксения.





Девушка во всем чистосердечно призналась, на суде ничего не скрывала, в это время уже стояла на учете в наркодиспансере, поэтому получила всего два года в колонии строго режима для женщин в Заречье.

— В первый же месяц моего там пребывания в голове все перевернулось. Я каждый день выходила на прогулку и рыдала, разговаривала с Богом, то злилась на него, то молилась. Кричала, почему он меня такой создал, почему я такая слабачка и не могу себя сдержать. Я не хотела прежней жизни, но ничего не могла с собой поделать. Я понимала, что такой муж как у меня — один на миллион. Другой давно бы плюнул и ушел. Мне невероятно везло, а я все это совершенно не ценила. Я была невероятно на себя зла, — рассказывает Ксения.

«Пришла проводить лекцию женщина, а я ее знаю, мы с ней кололись вместе»

Еще до того, как попасть в колонию она узнала об организации «Люди плюс», которые работают с людьми, живущими с ВИЧ и наркозависимостью, в том числе и с теми, кто находится в местах лишения свободы. Она написала туда и стала получать в ответ письма полные поддержки, посылки с вкусностями, советы.

— В колониях часто организовывают различные лекции и встречи, где рассказывают какую-то полезную информацию. На одной из таких встреч, которую организовывали «Люди Плюс», к нам пришла проводить лекцию женщина, тоже когда-то употреблявшая наркотики. А я ее знаю, мы с ней кололись вместе, я еще ей руку на кухне пережимала. Я увидела, как горели ее глаза, когда она рассказывала о жизни без наркотиков, о том, как она смогла преодолеть зависимость, как стала сейчас помогать таким же зависимым, какой сама была раньше, — вспоминает Ксения.





Рассказ знакомой впечатлил Ксению. Она вышла на свободу — к мужу, к родителям, к кошке, которая тоже ждала ее два года — и подумала о том, что ей слишком везет, чтобы опять это все загубить.

Первым делом она пошла в офис организации и стала регулярно посещать их мероприятия, чтобы получить моральную поддержку, а иногда просто попить чай в дружеской атмосфере. Ксении нравилось, что ее принимают за равную, не ставят на ней крест, хотя знают, столько попыток вернуться к здоровой жизни она предпринимала.

Жизнь постепенно начала налаживаться, Ксения устроилась на работу в швейную фирму и тут же записалась в волонтерки «Людей плюс», чтобы учиться жить заново. Уже два года Ксения не употребляет наркотики, а недавно стала сотрудницей — и теперь сама проводит такие же лекции, которые впечатлили ее несколько лет назад в колонии.

Ксения в течение двух лет регулярно посещает наркодиспансер и сдает анализы, чтобы подтвердить, что не употребляет никаких наркотических веществ. Еще через год можно будет сняться с учета и начать всё с чистого листа.

— Я считаю, что по-настоящему помочь себе можешь только ты сама. Только твое желание и осознание в твоей собственной голове. Ни желание родителей, ни желание мужа не имеет такого эффекта. Я поставила на первое место себя и поняла, что это я хочу жить хорошо, что это мне нужна хорошая работа, хороший отдых, полезные развлечения и хобби. Это только моя жизнь и только я действительно решаю, как я ее проживу. Мне уже 45 и я хочу наконец-то начать жить.

В колонии я ходила раз месяц к психологу, но это было чисто для галочки. Как и медикаментозное лечение, после которого я сразу же бегала и искала новую дозу. Но чтобы добиться этой внутренней трансформации важно видеть пример, настоящий и живой. Не от людей, которые рассказывают о вреде наркотиков, а сами ни разу в жизни их не употребляли. А от таких же, как ты сама: которые смогли, которые нашли для себя какой-то смысл, которые не ставят на тебе крест и доверяют тебе даже после двух, трех и четырех ошибок.

Теперь я рассказываю свою историю подругам, которые остались в колонии. Я сильно переживала, что мне не разрешат там выступать, ведь у меня такое прошлое и было столько срывов. Но организация убедила администрацию колонии, что мне можно довериться и я была невероятно рада стать именно такой женщиной, которая когда-то так вдохновила меня, — говорит Ксения.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом или без штрафа. 3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. 4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или без штрафа. 5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет со штрафом или без штрафа. Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.