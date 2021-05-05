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Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире

05.05.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Об этом пишет TJournal.


Виталик Бутерин. Фото из личного архива руководителя Ethereum

В Forbes подсчитали, что в криптовалютном кошельке 27-летнего Бутерина содержится 333 520 токенов стоимостью более 1,09 миллиарда долларов.

В понедельник, 3 мая, цена эфира превысила отметку в три тысячи долларов. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона.

Криптовалюта дорожает на фоне популярности DeFi — приложений децентрализованных финансов, которые могут заменить традиционные финансовые институты: банки и страховые компании. Многие из протоколов DeFi построены на основе блокчейна Ethereum.

Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в канадский город Торонто. Собственную блокчейн-платформу Ethereum он запустил в 2015 году после того, как получил премию World Technology Awards.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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