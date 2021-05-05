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Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире
Источник материала: Tut.by
Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Об этом
В Forbes
В понедельник, 3 мая, цена эфира превысила отметку в три тысячи долларов. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона.
Криптовалюта дорожает на фоне популярности DeFi — приложений децентрализованных финансов, которые могут заменить традиционные финансовые институты: банки и страховые компании. Многие из протоколов DeFi построены на основе блокчейна Ethereum.
Виталий Бутерин родился в Коломне в 1994 году. В возрасте 6 лет он вместе с родителями переехал в канадский город Торонто. Собственную блокчейн-платформу Ethereum он запустил в 2015 году после того, как получил премию World Technology Awards.
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Его состояние выросло почти в 25 раз с начала 2020 года.
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