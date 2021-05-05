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Почему появляются родинки? Онколог объясняет простыми словами
Источник материала: Tut.by
Заметили, что у вас появилась родинка? Врач-онколог Владислав Чайковский объясняет, почему они могут возникать даже во взрослом возрасте.
— Врачи называют родинки невусом — это доброкачественные пигментные опухоли кожи.
Родинки появляются из-за активного роста
Для чего нам нужны меланоциты? Это клетки кожи, которые расположены на базальном слое эпидермиса. Их функция — помогать коже защищаться от ультрафиолетового излучения, которое в больших количествах провоцирует развитие воспаления и различные мутации. Меланоциты за счет своей активности и выделения специальных гормонов помогают задерживать свободные радикалы, останавливают процессы воспаления в коже.
Одна из основных причин появления родинок связана с чрезмерным воздействием на кожу ультрафиолетовых лучей. Если кожа повреждается солнечными лучами — происходит избыточный выход меланоцитов, в ответ на повреждение в определенных местах могут появиться невусы. К слову, есть такое понятие как хроническое фотоповреждение кожи, то есть это не однократное, а частое получение солнечных ожогов. И здесь, что важно, не имеются в виду ожоги, которые покрывают кожу пузырями: выраженные покраснения кожи с шелушением тоже относятся к ожогам.
Еще одна причина появления родинок — наследственная предрасположенность. Если у мамы были невусы, то, скорее всего, и у ребенка они будут. При этом в целом все родинки бывают врожденными (пигментная опухоль, с которой ребенок родился или которая возникла в первый год его жизни) и приобретенными. Для врожденных невусов характерно то, что они часто бывают больших размеров, порой и более 10 см. Часто они могут быть на волосистой части головы, лице.
Третья причина появления родинок — гормональные изменения. Например, у женщин во время или после беременности иногда начинают появляться невусы.
Что делать, если родинка появилась во взрослом возрасте?
— Есть шкалы для самодиагностики опухолей кожи. Одна из самых известных — ABCDE, по этому алгоритму можно визуально оценить родинку.
Пользуясь этим алгоритмом, очень важно помнить, что такая проверка работает только с плоскими невусами (не выступают над кожей). Если же образование узловое, то эти критерии не всегда будет работать и их есть смысл проверить у врача.
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Заметили, что у вас появилась родинка? Врач-онколог Владислав Чайковский объясняет, почему они могут возникать даже во взрослом возрасте.
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