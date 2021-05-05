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Александр Алесин: Что на практике означает лишение званий более 80 бывших силовиков

05.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По бывшим силовикам, поддержавшим протест, власти нанесли болезненный удар, заявил «Белорусскому партизану» военный эксперт Александр Алесин.

Александр Алесин: Что на практике означает лишение званий более 80 бывших силовиков
– Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков, которые, по его мнению, «нагнетали протестные настроения». Что означает на практике лишение звания?

– Этим решением аннулируется вся выслуга бывших силовиков. Эти люди некоторое время находились в рядах органов внутренних дел, КГБ, Вооруженных сил и в соответствии со званием, которое они имели при выходе на пенсию или при уходе из силового ведомства, им полагалась пенсия определенного размера, льготы – возможность получать медицинские услуги в ведомственных учреждениях и т.д.
Трудно сказать, как теперь будут выглядеть их пенсии и социальный пакет. Соцзащита должна будет разбираться, как же с ними быть. Это очень серьезный удар.

– Есть ли разница, находился ли бывший силовик в запасе или в отставке на 2020 год? 

– В запасе находятся до определенного возраста. Допустим, старший лейтенант, насколько я знаю, числится в запасе до 50 лет. То есть этих людей указ коснется, т.к. за находящимися в запасе сохраняются воинские звания на случай возникновения призыва, военного положения.  
Кто же находился в отставке (не числился в запасе), то, полагаю, на них распространяться указ не будет. Но это люди преклонного возраста. Думаю, пенсии они уже не лишатся.

– Представим, что силовик 30-40 лет во время массовых протестов уволился из органов внутренних дел.

– Трудно говорить о тонкостях документа, который я не видел. Но можно предположить, что для этих людей из трудового стажа будет изыматься срок их нахождения в силовых ведомствах.
В целом это решение можно оценить так: государство дало правовое определение бывшим силовикам, которые поддержали протесты. Решено лишить их соответствующих льгот, привилегий, социального пакета. 
 
 
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По бывшим силовикам, поддержавшим протест, власти нанесли болезненный удар, заявил «Белорусскому партизану» военный эксперт Александр Алесин.
 
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